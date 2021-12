In cadrul campaniei ,,Dăruiește un zâmbet de Crăciun” Ever Forward a revenit in Baia Mare, pentru al 3-lea an consecutiv, aducând cadouri pentru cei 113 copii din case de tip familiar.

Aceștia au primit dulciuri și pachete cadou, îmbrăcăminte și încălțăminte de la 10 familii care s-au oferit voluntar să aducă un zâmbet in sufletele copiii maramureșeni.