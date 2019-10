După ce în luna aprilie 2019, Denis Lazăr, elev al Colegiului Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare a descifrat tainele administrării unui județ din scaunul de președinte al Consiliului Județean Maramureș, a sosit timpul ca un alt tânăr să aibă parte de această experiență. De această dată, președinte pentru o zi a fost Darius Boitor, elev al Liceului Teoretic „Emil Racovita”, Baia Mare.

Inițiativa face parte din proiectul educațional „Arta de a conduce”, inițiat de Prefectura Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean al Elevilor Maramureș și Asociația Elevilor Maramureș. Prin acesta se urmărește implicarea în zona directă de management a nouă elevi selectați pe baza performanțelor și a unor abilități și competențe specifice conceptului de leadership.

Șeful administrației județene s-a declarat încântat de această inițiativă prin care se încurajează conlucrarea administrației publice cu tineretul, menționând că este un suporter al implicării civice în rândul tinerilor.

”Sper să revedem cât de repede acești tineri frumoși în administrația publică. Avem nevoie de oameni tineri și de un suflu nou, care să ne împingă de la spate și să ne ajute să vedem în altă lumină noile schimbări din societate. Generația tânără are un alt fel de contact cu schimbările și viteza cu care acestea au loc, fie că ne referim la cele care au loc la nivel global, național sau local. E nevoie de o astfel de conlucrare și experiență din care au de învățat fiecare dintre cei implicați. Am convingerea că tinerii sunt ceea de ce are nevoie județul nostru pe mai departe și mă bucur să știu că Maramureșul va rămâne, în continuare, pe mâini bune”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Darius a avut ocazia de a înțelege ce presupune asumarea de responsabilități în domeniul politicilor publice implementate de Consiliul Județean Maramureș, participând direct la dezbaterile comisiilor, dar și la ședința ordinară a instituției, unde a stat lângă președintele în funcție, Gabriel Zetea, asistând la toate dezbaterile plenului și la votul acordat proiectelor aflate pe ordinea de zi.

1 of 7 - +

Tânărul ”președinte pentru o zi” a trăit din plin experiența conducerii administrației județene, declarând că aceasta l-a ajutat să obțină o altă perspectivă asupra administrației publice și a eforturilor pe care gestionarea unui județ le implică. ”Mă bucur să fac parte din acest proiect extraordinar, care încurajează implicarea tinerilor în societate și le oferă ocazia de a pătrunde în culisele administrației publice. Chiar dacă uneori, privită din afară, activitatea instituțiilor publice pare ușoară, experiența aceasta m-a convins că nu este așa. Proiectul „Arta de a conduce” constituie, într-adevăr, o oportunitate de conștientizare a tinerilor cu privire la rolul și activitatea instituțiilor publice.”, a arătat Darius Boitor.

În cadrul aceluiași proiect, alți doi tineri au preluat pentru o zi frâiele unor instituții publice. Mihai Lăcătuș, la rândul său elev al Liceului Teoretic „Emil Racovita” din Baia Mare a fost pentru o zi Prefect al județului, în timp ce Ionuț Caba, elev al Liceului cu Program Sportiv Baia Mare a deținut pentru o zi funcția de Inspector Școlar General. În semn de apreciere pentru implicarea și interesul de care au dat dovadă, președintele Consiliului Județean Maramureș – Gabriel Zetea, inspectorul școlar general – Ana Moldovan și prefectul Maramureșului – Vasile Moldovan, le-au înmânat celor trei liceeni câte o plachetă personalizată, care să le amintească de experiența trăită în cadrul acestui proiect.