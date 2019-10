„Buna ziua! Știți accidentul de mașina in care 4 fete au murit și dosr șoferița a supraviețuit? (Cel din mai 2018 parca, ce s-a întâmplat la nivel cu calea ferată din Jud Sălaj, loc surduc parca). Tocmai am trecut pe acolo și semaforul pt mașini NU merge!!!! Iar pt tren era semaforul pe calea ferată verde!!! Atenție mare ca nu s-a rezolvat nimic cu acel semafor și este foarte periculos!!!! Poate reușiți sa sesizați autoritățile! Din păcate nu am apucat sa filmez sau sa fac poze”, ne scrie o cititoare.

În luna mai 2018, la Jibou, o maşină în care se aflau cinci stundente a fost izbită în plin pe calea ferată de un tren. Din păcate, patru dintre fetele aflate în maşină şi-au pierdut viaţa, iar singura supravieţuitoare a fost şoferiţa Sanda Ungur.

La finalul lunii martie 2019, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou au finalizat cercetărle şi au ajuns la concluzia că semnalele acustice şi luminoase funcţionau perfect, dar acestea au fost ignorate de către şoferiţa de 22 de ani. Prin urmare, Sanda Ungur a ajuns la un acord cu procurori pentru o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare pe o perioadă de supraveghere de 4 ani.