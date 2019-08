Dana Gîrbovan, noua propunere a guvernului pentru ocuparea portofoliului de ministru al Justiției, a anunțat luni pe facebook că și-a depus cererea de demisie din magistratură. Acesta reprezintă primul pas pe care Gîrbovan îl face pentru preluarea portofoliul de la Justiție, în contextul în care premierul Viorica Dăncilă a anunțat vineri că Gîrbovan este cea mai bună soluție pentru acest minister.

„Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am inregistrat la Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratura. In toata activitatea de judecator am spus ceea ce am crezut si am crezut in ceea ce spun, chiar daca nu era pe placul unei majoritati de moment. Odata ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justitiei, mi se pare firesc sa imi dau demisia din magistratura, pentru ca procedura efectiva de numire sa poata fi initiata”, a scris Dana Gîrbovan pe Facebook.

Dana Gîrbovan a fost aleasă pentru această funcție de premierul Dăncilă: „Am rugat-o să vină în această funcție având în vedere experiența domniei sale și respectul de care se bucură în domeniul justiției”, a explicat prim-ministrul decizia luată. „Vreau ca la Ministerul Justiției să fie cineva care cunoaște foarte bine modul în care lucrează magistrații, cineva care a lucrat cu magistrații. Nu am vrut să fie cineva înregimentat politic”, a mai spus Dăncilă.

Cine este Dana Gîrbovan, judecătoarea propusă ministru al Justiției

Dana Gîrbovan s-a născut pe 3 septembrie 1978 la Jibou, județul Sălaj. Judecătoarea a terminat studiile la Facultatea de Drept în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar ulterior a studiat la Institutul Național al Magistraturii. Gîrbovan a intrat în magistratură în anul 2001 la Zalău, iar ulerior a fost promovată succesiv la judecătoria Oradea, Tribunalul Bihor, iar în noiembrie 2008 a devenit judecătoare la Curtea de Apel din Cluj, Secția Civilă.