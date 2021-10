Dacian Cioloș este noul președinte al USR PLUS, după ce a obținut mai multe voturi decât Dan Barna, în cel de-al doilea tur al alegerilor interne.

Membrii USR PLUS au aflat, vineri seara, cine le va fi președinte.

Dacian Cioloș a obținut 19.603 (50,9%) voturi, iar Dan Barna 18.908 (49,1%) voturi.

″Știu că e multă dezamăgire și supărare în echipa celor care m-a susținut. Știu că în egală măsură e entuziasm și bucurie în echipa celor care l-au susținut pe Dacian Cioloș. Despre asta e vorba într-o competiție. De luni încolo rămânem același partid solid. USR PLUS rămâne unit. Rămân alături de acest proiect. Mult succes, Dacian, felicitări”, a declarat Dan Barna, după anunțul oficial.

“Vreau să le mulțumesc colegilor din partid care au votat în număr foarte mare. Cred că am dovedit că putem avea maturitate și înțelepciune să ducem la bun sfârșit un proces democratic, deschis membrilor, cu toate complicațiile aferente. Mi se pare importantă participarea această maxima la vot că arată că cei care s-au înscris în USR și PLUS cred în acest proces al fuziunii. Vom avea multe de făcut împreună, dar e un pas important în acest proces de fuziune. Rezultatul acesta arată că nu există falii între foști USR-iști și foști plus-iști. Noi cerem transparență pentru România și aceste lucruri trebuie să le avem în partid. Avem nevoie să întărim acest partid și este important ca cei care s-au înscris să se simtă ei înșiși bine în acest partid și să îi convingă și pe alții să vină alături de noi, că România are nevoie de alternativă pentru modernizare. Trebuie să ne propunem câștigarea alegerilor prezidențiale și a celorlalte alegeri”, a spus, la rândul său, Dacian Cioloș.

Cioloș a precizat că rezultatul va fi validat sâmbătă la congres.

Dacian Cioloș a mai spus că în actualele condiții va renunța la poziția de președinte al grupului Renew Europe.

A fost și la ei o campanie cu acuzații de fraudă, mai ales că USR-PLUS este primul partid de la noi care și-a ales prin vot online președintele.

Dan Barna: În momentul în care pui laolaltă baze de date de o asemenea mărime, cu zeci de mii de membri, evient că există erori.