De Ziua Internațională a Copilului primesc CUTIA Bebelușului mamele în situații dificile de viață, care nasc pe 1 iunie. În plus, mama va beneficia din partea Educatorului Perinatal SAMAS de un curs de îngrijire a bebelușului și de o consultație în alăptare.

Programul se desfășoară în 22 de maternități partenere ale Asociației SAMAS, din 19 de orașe: Bacău, Baia Mare, Bistrița, Botoșani, București, Buftea, Cluj Napoca, Drobeta Turnu Severin, Focșani, Hârșova, Iași, Medgidia, Moinești, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Roșiori de Vede, Timișoara, Zalău.

Despre CUTIA Bebelușului

În Finlanda, în 1938, CUTIA Bebelușului a fost creată pentru familiile cu statut economic deficitar, din dorința de a reduce mortalitatea infantilă ridicată, iar 11 ani mai târziu cutia a început să fie acordată tuturor nou-născuților. Asociația SAMAS are ca obiectiv reducerea mortalității infantile și creșterea sănătoasă a copiilor, CUTIA Bebelușului reprezentând un ajutor material acordat familiilor din medii defavorizate. Beneficiile cutiei sunt recunoscute la nivel international, aceasta trecând granița Finlandei, programul desfășurându-se în mai multe țări de pe glob: Australia, Japonia, Statele Unite ale Americii.

În România, CUTIA Bebelușului este realizată de Asociația SAMAS în parteneriat cu Rossmann România – producătorul acestei cutii și este dotată cu:

Saltea, cearșafuri, pilotă, pătură de la Mondo Carp

Produse de îngrijire pentru copii de la sebamed

Produse de îngrijire și de igienă pentru mamă și copil de la Trussa

Scutece și jucării de la NORIEL Bebe

Produse de îmbracăminte bebeluș 1-3 luni de la Kara Baby

Produse de igienă de la Abi Solution

Produse de igienă și îngrijire pentru mamă și copil de la BARZA

Lanolină pură și tampoane pentru sâni de la Next Step

Produse de îngrijire a pielii bebelușului de la SanoVita

CRITERIILE DE ACORDARE A CUTIEI Bebelușului

Beneficiarele Programului Social SAMAS și ale Cutiei Bebelușului sunt femei în situații dificile de viață:

Familii cu venitul mediu/membru familie sub 500 lei

Victime ale violenței în familie

Mame tinere: sub 18 ani

Femei din case de protecție, centre de îngrijire a copilului etc.

Femei în situații de risc (discriminate etnic, disponibilizate etc.)*

* Îndeplinirea condițiilor pentru primirea în mod gratuit a cutiei bebelușului, a cursurilor de îngrijire a bebelușului și a consilierilor în alăptare se va face prin prezentarea unor documente doveditoare stabilite pentru fiecare caz în parte.

Cursurile de îngrijire bebeluș și consilierile în alăptare sunt susținute și de Wood Class și de Grădinița „Albă ca Zăpada” din București.

CUTIA Bebelușului este realizată din carton, are dimensiunile de 70 x 42 x 27 cm și va fi folosită ca pat pentru bebeluș în primele trei luni de viață. CUTIA Bebelușului va ajunge în maternități cu sprijinul FAN COURIER.

Asociația SAMAS a fost inițiată și a dezvoltat programul de educatie perinatală la nivel national cu ajutorul Fundației Crucea Alba, Organizației Crucea Roșie Sector 6, Fundației Nutricia și Danone Ecosystem.

Până la finalul anului 2019 Asociația SAMAS dorește să echipeze și să distribuie 2000 de astfel de cutii.

Banii proveniți din cursuri, donații, direcționarea a 2% din impozitul pe venit sunt folosiți de Asociația SAMAS pentru producția și echiparea CUTIEI Bebelușului.

Se pot face donații direct în contul bancar al SAMAS deschis la BCR – sucursala Dorobanți:

RO98 RNCB 0280 1450 2415 0001