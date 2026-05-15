Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul UVT organizează, în perioada 15-16 mai, în Baia Mare, evenimentul „Caravana FMT”, dedicat elevilor și tinerilor pasionați de muzică, artă și performanță artistică.

Evenimentul are loc în parteneriat cu Colegiul de Arte Baia Mare și aduce în fața participanților profesori universitari, artiști și muzicieni de renume național și internațional.

Programul debutează vineri, 15 mai, cu prezentarea Facultății de Muzică și Teatru, care va avea loc în Sala Rotary, între orele 09:30 și 10:00, urmată de o serie de masterclass-uri susținute de cadre didactice universitare și invitați speciali.

Participanții vor avea ocazia să ia parte la ateliere și cursuri susținute de: lect. univ. dr. Sabina Ulubeanu – materii teoretice; conf. univ. dr. habil. Cristian Andriș – violă; asist. univ. drd. Arthur Balogh – contrabas; lect. univ. dr. Aura Twarowska – canto; lect. univ. dr. Cosmin Hârșian – clarinet; conf. univ. dr. Alexandru Tomescu – vioară; conf. univ. dr. Adriana Dogariu – pian.

Evenimentele continuă sâmbătă, 16 mai, de la ora 12:00, cu un masterclass și o conferință susținute de conf. univ. dr. habil. Ștefan Ignat, director artistic al Operei Naționale din București. Tema conferinței va fi „Psihologia artistului – Diplomația artistică”.

„Caravana FMT” își propune să ofere tinerilor o experiență educațională și artistică valoroasă, prin întâlnirea directă cu profesioniști ai scenei muzicale și teatrale.