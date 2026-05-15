Un moment cu o profundă încărcătură spirituală și simbolică a avut loc joi, 14 mai, de sărbătoarea Înălțării Domnului, la Biserica romano-catolică Adormirea Maicii Domnului din Baia Sprie, preot paroh Veres Attila, unde a fost sfințită și montată monograma mariană „Ave Maria”.

Evenimentul a adunat membri ai comunității locale care au participat la această zi considerată una istorică pentru oraș. Simbolul, amplasat între cele două turle ale bisericii, va veghea de acum înainte asupra întregii comunități.

Monograma „Ave Maria”, ridicată la înălțime într-un loc aparte, reprezintă un semn al credinței, al protecției divine și al continuității spirituale pentru generațiile viitoare.

Participanții au descris momentul drept unul unic și memorabil, încărcat de emoție și binecuvântare, care va rămâne în istoria comunității romano-catolice din Baia Sprie.

De precizat că biserica, veche de aproape 170 de ani, se află în reabilitare dinn fonduri PNRR, lucrările aflându-se în faza finală. (foto – facebook, Ecaterina Kiss)