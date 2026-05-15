Comunitatea greco-catolică din Sârbi, din cadrul Protopopiatului Sighet, se pregătește pentru un moment de mare sărbătoare spirituală. Duminică, 24 mai 2026, va avea loc sfințirea bisericii parohiale cu hramul „Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe”.

Evenimentul se va desfășura sub binecuvântarea Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, iar ceremonia religioasă va fi oficiată în prezența PS Vasile Bizău.

Programul zilei va începe la ora 10:15, cu primirea ierarhului, iar de la ora 10:30 vor avea loc slujba de sfințire a bisericii și Sfânta Liturghie.

După încheierea celebrării religioase, biserica va rămâne deschisă pentru închinare și rugăciune, iar credincioșii vor avea posibilitatea să treacă prin Sfântul Altar, potrivit tradiției specifice unor astfel de momente solemne.

Organizatorii adresează invitația tuturor credincioșilor să participe la acest eveniment considerat de o importanță aparte pentru întreaga comunitate locală din Sârbi.