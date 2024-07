In localitatea Suciu de Sus, va avea loc turneul de fotbal Cupa “Teo”, ediția 2024, destinat grupelor de vârstă Under 11, Under 13 și Under 15.

Sâmbătă, 27 iulie, începând cu ora 10.00, vor intra în competiție juniorii Under 15, iar duminică, 28 iulie, de la aceeași oră, categoriile de vârstă Under 13 și Under 11.

La Under 15 și-au anunțat prezența: FC Suciu de Sus, Gloria Bistrița, CSO Bradul Vișeu de Sus, Plimob Sighetu Marmației, ACS Cristian Vasc, Academica Recea, CSȘ 2 Baia Mare, CS Lăpușul Târgu Lăpuș.

La Under 13 se vor confrunta pentru trofeul pus în joc: FC Suciu de Sus, ACS Star Baia Mare, Șoimii Groșii Țibleșului, Plimob Sighetu Marmației, Academica Recea și CSO Bradul Vișeu de Sus.

La Under 11 vor participa echipele: FC Suciu de Sus, ACS Star Baia Mare, FC Alex Baia Mare, Șoimii Groșii Țibleșului, Plimob Sighetu Marmației, ACS Cristian Vasc, Academica Recea și CSO Bradul Vișeu de Sus.