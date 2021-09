În martie 2022 România ar avea un plus de producție de energie electrică de 800 Mwh zilnic dacă Hidroelectrica ar finaliza investițiile la trei capacități de producție (realizate în proporție de 92% dar oprite pentru că statul ia mereu dividendele companiei și nu lasă banii pentru investiții).

În decembrie 2022 România ar avea încă un plus de 800 Mwh zilnic dacă Mintia ar fi retehnologizată și deschisă. La aceasta am adăuga Iernut care ar aduce un plus de 400 Mwh zilnic.

Costuri?

Hidroelectrica : 1,7 miliarde lei

Mintia: 300 milioane euro (1,5 miliarde lei)

Iernut: 300 milioane euro (1,5 miliarde lei).

Toate aceste investiții trebuie realizate de stat prin companiile care dețin investițiile.

Ce face statul?

Ia banii companiilor, plătește subvenții, prezervă profiturile unora, iar peste un an se află în aceeași situație, respectiv de a nu diversifica oferta de energie și a depinde de prețuri prohibitive.

Costul subvențiilor depășește 5 miliarde lei doar pentru anul 2021. Iar efectul este negativ. Adică risipă.

Costul investițiilor pe termen scurt ar fi de 4,7 miliarde lei. Dar ai avea un plus de producție care ți-ar regla necesarul de consum și independența în materie de preț.

De ce procedează Guvernul asa?

Pentru că neinvestind în energie asigură profituri unor bișnițari. Pentru că neinvestind în energie și lipsind companiile românești de capital, acestea pot fi vândute ieftin.

Pentru că….acesta nu este Guvernul României. (Adrian Câciu, economist)