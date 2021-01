Încă o discuție nor-mală , așa cum a numit președintele Iohannis certurile din coaliția de guvernare, la nivel înalt.

Raluca Prună (USRPLUS), fost ministru al Justiției îl taxează dur pe Virgil Guran, portavocea PNL.

„Am fost stupefiata aseară sa văd cum se lăfăia senatorul PNL Virgil Guran pe un post de televiziune. Ca un tata iubitor de patrie și sfătos cu toți copiii ne explica ritos cum e cu pensiile speciale și marea comisie din Parlament. Problema pensiilor e foarte serioasă și trebuie tratată foarte serios. Și profesionist dacă mai e posibil după ce clasa noastră politica a făcut un ghem de încurcături care nu poate fi descurcat usor.

Guran face pe moralistul de serviciu al PNL, dar nu uita sa transmită clar mesajul ca atunci când vorbim de pensii speciale nu discutam de armata și interne care au pensii de serviciu plătite din bugetele ministerelor cu pricina. Strategic cum ar veni, sa nu se sperie siguranța naționala ca de ea nu ne atingem. Numai de magistrați, ca așa se face statul de drept cu justiția cu capul spart și siguranța naționala asigurata ca facem reforma dar la ea nu umblam.

Întâi ca problema pensiilor speciale/de serviciu nu este una de hermeneutica. Nu îmi este clar așadar ce vrea PNL sa transmită prin Guran. Nu ma interesează cum denumesc o pensie care nu rezulta din contributivitate sau din considerente strategice pentru o țara. Ma interesează principiul și vreau sa aud explicații de la unul mai credibil ca Guran.

De aceea întreb și eu PNL așa ca privitor de pe margine, e normal ca purtătorul vostru de cuvânt in materia asta serioasă și in orice materie sa fie senatorul Guran? Pentru cine vrea sa știe, vedeți mai jos cum poți scapa de acuzații de evaziune fiscală prin internare la Voila exact cât sa se prescrie faptele. Extraordinarul destin medical de după este de notat. Nu e puțin ca de la Voila, curat prin prescriere, sa sari in Senat și sa conduci grupul PNL.

Despre pensii mâine, pe larg, fără populisme”, a scris Prună pe Facebook.

Bonus, a distribuit, la postare, un articol cu titlul: „Noul lider al senatorilor PNL: traseist, arestat și salvat de un certificat medical”.

cristoiublog.ro