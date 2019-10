Un criminal în conducerea USR. Cum se face selecția oamenilor care ajung să facă politică în România? Presa românească dezvăluie lucruri șocante din trecutul unui lider al USR, noul partid de pe scena politică românească, condus de Dan Barna.

Un criminal a ajuns la conducerea USR Turda. Daniel Doboș a fost condamnat pentru o dublă crimă în Germania.

„Prin decizia Curții de Juri a Tribunalului Regensburg din 13.01.1995, pronunțată în Dosarul nr. Ks 203 Js 43848/92, a, b, definitivă la data de 01.02.1996, numitul DOBOȘ NICOLAE-DANIEL a fost condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață pentru săvârșirea a două infracțiuni de omor prev. de art. 211 alin. 1 din Codul penal german.

Cu privire la situația executării pedepsei, din documentele comunicate de autoritățile germane a rezultat că numitul DOBOȘ NICOLAE-DANIEL a fost arestat preventiv 1213 zile, începutul executării pedepsei fiind 02.02.1996, 15 ani din pedeapsă fiind ispășiți la 07.10.2007.

În fapt, la data de 08.09.1992, împreună cu o altă persoană, prin CRUZIME (așa menționează instanța!), l-a omorât pe numitul… cu o pușcă cu alice.

La data de 02.10.1992, numitul DOBOȘ NICOLAE-DANIEL, cu PREMEDITARE (așa menționează instanța!), l-a omorât prin împușcare pe numitul… .

Prin decizia administrativă a Municipalității din Regensburg pronunțată la data de 29.05.2000 în dosarul nr. 331/04/122/Ml/Re s-a dispus expulzarea imediată a numitului DOBOȘ NICOLAE-DANIEL după eliberarea din închisoare”, se arată într-o anchetă Turda News, citată de bugetul.ro

Pe lista USR pentru Senatul României, la alegerile parlamentare care au avut loc în 11 decembrie 2016, pe poziția 3 se afla DOBOȘ NICOLAE-DANIEL.

Replica lui Doboș este incredibilă. Recunoaște crimele, dar nu înțelege ce au jurnaliștii cu el, având în vedere că a fost reabilitat.

„Am fost parașutist în Legiunea Străină, am fost Garda de Corp a unui om de afaceri Italian și da, mi-am utilizat chiar și arma din dotare.”, a comentat Daniel Doboș, proaspătul președinte al USR Turda.

Daniel Doboș a scris, într-o postare pe Facebook, că a decis să se autosuspende din USR.

“Da, am fost Gard de corp a unui om de afaceri italian și mi-am utilizat arma din dotare în 1992. În două rânduri. Oricine utilizează o armă se află sub incidența legii. Iar legile sunt stricte. Mi-am asumat această responsabilitate. O face oricare dintre oamenii care poartă o armă în viața civilă.

Atacurile la care a fost expus VIP-ul meu au survenit treptat, iar dacă primul atac a fost cercetat fără o concluzie, al doilea a fost cercetat prin prisma primului. Concluzia a fost că trebuia să mă asigur că atacatorul avea o armă, ceea ce ar fi însemnat să aștept până în momentul în care celălalt ar fi tras. Nu am făcut-o. Am fost judecat, rejudecat și reabilitat. Concluziile se regăsesc într-un cazier curat.

Există un consens societal în această privință. Cazierul este oglinda comportamentului și drepturilor noastre în societate.

Eu am un cazier nepătat, nu am contracte publice, îmi plătesc impozitele, contribui activ la bunăstarea publică, aduc un plus valoare prin educația și expertiza mea și da…. Mă implic. Mă implic în societate, iar acest drept îl am. Nu e necesar să o fac din partea unui partid. Mă implic pentru că cred că lucrurile pot fi mai bune. Am acest drept de a lupta pentru o Românie mai bună. Am văzut ca discuțiile, așa cum sunt ele transpuse de lacheii lui Matei în presă, pot afecta construcția politică din care fac parte. Și nu este corect. De aceea mă autosuspend din funcția de președinte USR și merg mai departe”, a scrisDaniel Doboș.