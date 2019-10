Mai mulți sportivi din Maramureș (sau care au fost legitimați la cluburi din Maramureș) au participat la Jocurile Olimpice de vară în istoria celei mai importante competiții. Interesant este că sportivele cu cele mai bune performanțe din istorie, respectiv Noemi Lung și Rodica Dunca sunt născute în aceeași zi, 16 mai, însă la distanță de doi ani una de cealaltă.

Județul nostru nu se poate lăuda cu nici un campion olimpic. Avem mulți campioni mondiali, însă la JO n-a reușit nimeni să urce pe cea mai înaltă treaptă. Sunt trei medalii de argint la sporturi care astăzi nu mai contează la nivel înalt în Baia Mare: înot (deja e mare lucru dacă luăm medalii la întrecerile naționale – sportivii de valoare pleacă de la 14-15 ani, pentru că aici nu li se oferă nimic) și gimnastică artistică (nu mai există).

Am discutat minute în șir cu una dintre campioanele noastre, Rodica Dunca Pap (în foto de deschidere cu Melita Ruhn), care este mâhnită de ceea ce vede acum: “Nu mai vin copiii la sport, iar când vin nu mai au unde să-l practice. Nu se mai pune accentul pe sporturile olimpice, deci nici nu ai cum să califici sportivi la cea mai importantă competiție din lume dacă nu se practică aceste sporturi. Nu este doar în Baia Mare problema asta, este la nivelul întregii tări. Câte medalii am luat noi la Rio de Janeiro în ultima ediție? Cinci, iar mai apoi una am pierdut-o. Trebuie să ne bucurăm și pentru astea. Sunt foarte tristă când văd ce se întâmplă la sportul meu de suflet, gimnastica artistică. Este incredibil că am ajuns să terminat pe locul 22 din 24 și să ratăm din nou calificarea. Doar n-am ajuns să ne bucurăm că suntem înaintea Egiptului?”.

Noemi Lung (16 mai 1968 – foto alături de Anca Pătrășcoiu) – a participat la două ediții ale JO. La Seul, în 1988, a cucerit medalia de argint la 400 m mixt și medalia de bronz la 200 m mixt. De asemenea, a terminat pe locul 10 la 400 m liber. Mai apoi, în 1992, la Barcelona, Noemi a terminat pe locul 13 la 200 m mixt și pe locul 18 la 400 m mixt

Rodica Dunca (16 mai 1966) a participat la JO de la Moscova în 1980. Atunci a cucerit medalia de argint cu echipa României, s-a clasat pe locul 4 la bârnă, a fost a 7-a la individual compus, a 9-a la sărituri, locul 13 la sol și locul 17 la paralele.

Gimnasta Mirela Pașca (19 februarie 1975 – cu echipa de la Barcelona) a participat la JO de la Barcelona (1992), unde a cucerit cu echipa României medalia de argint. A ocupat locul 4 la paralele, 17 la sărituri, 19 la sol, 19 la individual compus și 34 la bârnă.

Anca Pătrășcoiu (17 octombrie 1967) – a fost prima înotătoare din țara noastră medaliată la JO. Asta s-a întâmplat la Los Angeles (1984), când a cucerit medalia de bronz la 200 m spate. La aceeași ediția a terminat pe locul 5 la 100 m spate și pe locul 16 la 400 m mixt. A concurat și la Seul în 1988, având un loc 6 la 200 m mixt, locul 9 la 100 și la 200 m spate.

Robert Pinter (6 ianuarie 1968) a fost prezent la JO de la Barcelona (1992), unde a participat la două probe: 200 m liber (locul 25) și 200 m fluture (locul 7)

Judoka Daniel Brata (29 decembrie 1984) s-a calificat la două ediții ale JO. La Beijing (2008) s-a clasat pe locul 9 la categoria sa, în timp ce la Londra (2012) a venit pe locul 17.

Trei handbaliste au fost prezente la Jocurile Olimpice de la Rio, unde reprezentativa României s-a clasat pe locul 9: Eliza Buceschi (1 august 1993), Melinda Geiger (28 martie 1987), Camelia Hotea (27 octombrie 1984)

Înotătorul Ștefan Gherghel (18 august 1978) a participat la trei ediții ale JO. La Sydney (2000) s-a clasat pe locul 9 la 4×200 m liber, pe locul 17 la 200 m fluture și pe 21 la 100 m fluture. Apoi, la Atena (2004), a fost al cincilea la 200 m fluture și pe 27 la 200 m fluture. În fine, la Beijing (2008) a fost pe 13 la 4×100 mixt, 14 la 200 m fluture și pe 28 la 100 m fluture

Alexandru Coci (31 octombrie 1989) s-a clasat pe locul 29 la 200 m fluture la JO de la Londra (2012)

Alin Coste (17 februarie 1992) a fost la JO de la Rio (2016) cu ștafeta 4×100 m liber, unde s-a clasat pe locul 14.

Stela Pura (30 martie 1971) a concurat la patru probe la JO de la Seul (1988): locul 4 la 200 m fluture; locul 11 la 400 m liber; locul 13 la 200 m liber și locul 24 la 100 m fluture

Raluca Udroiu (12 mai 1982) a făcut parte din ștafeta 4×100 m mixt la Sydney (2000), caree s-a clasat pe locul 18

Alina Stoica (18 ianuarie 1979) a fost la JO de la Atlanta (1996), unde s-a clasat pe locul 15 la individual, gimnastică ritmică.

Sunt și alți sportivi care au concurat pentru cluburi din Baia Mare, chiar dacă nu sunt născuți aici:

Maricel Voinea (17 martie 1959) – handbal – medalie de bronz la Moscova (1980), medalia de bronz la Los Angeles (1984), locul 8 la Barcelona (1988)

Iosif Boroș (19 martie 1953) – handbal – medalie de bronz la Moscova (1980) și medalie de bronz la Los Angeles (1984)

Gheorghe Covaciu (8 iulie 1956) – handbal – medalie de bronz la Los Angeles (1984)

Mitică Bontaș (12 ianuarie 1970) – handbal – locul 8 la Barcelona (1992)

Adi Popovici (1 iulie 1969) – handbal – locul 8 la Barcelona (1992)

Mai multe fete din naționala feminină care au fost la HCM Baia Mare au participat la JO de la Rio de Janeiro. Înaintea JO, echipa din Baia Mare s-a desființat. Ne amintim însă jucătoarele: Gabriella Szucs, Ionica Munteanu, Paula Ungureanu, Valentina Ardean Elisei, Gabriela Perianu. Pe cele din Baia Mare le-am pomenit deja.

Geza Magyar (4 martie 1973) a concurat și el multă vreme pentru Baia Mare. Geza a participat la trei ediții ale JO: Barcelona (1992) – locul 5 la caiac dublu 500 m, locul 5 la caiac patru 1000 m; Atlanta (1996) – locul 4 la caiac simplu 500 m; Sydney (2000) – locul 5 la caiac simplu 500 m

Monica Iagăr Dinescu (1 aprilie 1973) este o sportivă din Sighetu Marmației, care a concurat la săritura în înălțime. S-a clasat pe locul 9 la Sydney (2000) și pe locul 8 la Atena (2004)