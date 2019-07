Au ajuns sa ne fie violati si rapiti copiii, si cine stie cati au sfarsit ucisi pentru organe ori vanduti retelelor de carne vie, pentru ca in Romania s-a aparat orbeste, si din tara si mai ales din strainatate, un sistem abuziv compus din magistrati si ofiteri din servicii de informatii plin de imbecili, care azi sunt incapabili sa ne asigure siguranta publica.

Un sistem situat deasupra oricarui control civil, impotriva caruia nu ai cui sa te plangi si care nu da nimanui socoteala. Legea raspunderii magistratilor nu exista, iar controlul civil asupra serviciilor lipseste cu desavarsire.

Ca orice cetatean care iubeste aceasta tara sunt la randul meu revoltat de tragedia de la Caracal, cu fetita Alexandra, legata cu sarma si violata, care a sunat la 112 pentru a fi salvata, iar o armata de idioti platiti din bani publici au pierdut 19 ore de la apel, incapabili sa localizeze pozitia, iar apoi cand au gasit locuinta au stat ca vitelul la poarta noua intrebandu-se procurorii cu politistii daca sa intre sau nu in casa. Tampitii de anchetatori au adus la crapat de ziua o ruda a fetitei sa sparga usa criminalului, daca vrea sa se convinga ca victima e inauntru, cu avertismentul ca va plati daca nu va fi gasita fata inauntru, caci vezi Doamne, s-ar putea sa fi fugit cu vreunul in nebunia tineretii… Va dati seama ce specimene defecte populeaza azi institutiile de forta?

Cazul fetitei din Caracal era deosebit de simplu: ea a sunat la 112 de pe telefonul prezumtivului asasin, care a fost arestat dupa ce in casa lui s-a gasit un cadavru uman carbonizat, inca neidentificat.

Atentie, fata a sunat de pe telefonul prezumtivului criminal (care audiat la arestare a raspuns judecatorului ca nu isi explica cum s-a sunat de pe telefonul lui). Fata se gasea intr-un oras unde localizarea GPS se putea face cu o precizie de 1 metru, dar ce sa vezi sistemele fraudatorilor de alegeri de la STS nu functionau. Asta dupa ce s-au investit zeci de milioane de euro in sistemul 112, dupa tragedia cu avionul cazut in munti de acum cativa ani. Cata coruptie e in STS? Ce echipamente de rahat au achizitionat de nu functioneaza cand ai nevoie de ele? Cat s-a furat din banul public?

Cum oare nu s-a gasit imediat adresa prezumtivului criminal, daca telefonul era pe numele lui? Nu ai nevoie de niciun sistem de localizare pentru a afla care este adresa unui posesor de telefon, in cazul, in care acesta e inregistrat. Ce naiba a facut procurorul de caz si politistii atatea ore? S-au zgait peste gard…

In tot acest scandal legat de neputinta localizarii prin GSM, propagandistii SRI din presa finantata ocult au fost pusi sa se vaite ca daca nu se rupeau protocoalele dintre parchete si SRI, fata era localizata in doi timpi si trei miscari. Cata mizerie umana! Cat de mizerabil si ticalos se poate exploata o tragedie de catre anumite minti bolnave din SRI, care au gandit ca e momentul sa-si acopere abuzurile comise de la Basescu incoace, prin care au distrus clasa politica, mediul de afaceri, presa si cam tot ce era valoros romanesc in aceasta tara!

De ce nu se recunoaste oficial crudul adevar despre SRI? Ca detine ilegal, printr-o hotarare CSAT secreta, sistemul national de interceptare a comunicatiilor de care trebuia sa beneficieze si politia si parchetul, fara sa fie nevoite sa perfecteze contracte de colaborare ilegale?

De ce Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor e unitate militara a SRI si nu autoritate nationala independenta cum este in orice stat al Uniunii Europene la care sa apeleze oricine e indreptatit sa o faca? De ce? Cumva pentru ca SRI ca si celelalte servicii au vandut tara si au permis transformarea ei in colonie, vanand alesii tarii pe asa-zisa coruptie, cand in fapt marea coruptie era la ei si la magistratii inrolati in “campul tactic”. Nu vreau sa generalizez in privinta magistratilor, pentru ca nu toti magistratii Romaniei au acceptat sa intre in “campul tactic”, dar multi au facut-o!

Dupa cazul Sorina, si cel al fetitei de la Caracal, devine tot mai limpede ce s-a construit in aceasta tara. Minti bolnave au creat un sistem #rezist, cu procurori si judecatori cu comandamente externe, care fac politica, ies in strada, se revolta, dau comunicate in care ataca legile justitiei si mai ales noua Sectie de Investigare a Infractiunilor din Justitie, care le ameninta “linistea”. Culmea, si procurorul de caz de la Caracal a semnat petitii pentru desfiintarea SIIJ!

#rezist au fost promovati in toate functiile importante. Nu pe competenta, ci pe obedienta. Un sistem abuziv in care cetateanul simplu este anulat si spoliat de dreptul de a primi serviciile pentru care plateste taxe si impozite. In fata acestui sistem omul de rand nu exista, iar cazul fetitei de la Caracal care a sunat la 112 este expresia incompetentei profesionale si a dispretului fata de omul de rand. Pur si simplu nu i-a interesat.

Nu i-a interesat ca atatea persoane au disparut in ultimii ani! Sunt informat ca au fost 17 disparitii la Caracal intr-un areal de 30 km patrati!!! Daca nu erau dosare cu politicieni, cu “trofee” procurorilor nu le-a pasat! Caci nu vreau sa ma gandesc ca in acest caz ar exista procurori care protejau retele de traficanti de carne vie!

Ani de zile nimeni nu a avut curajul sa-i puna la punct pe acesti sorosisti, progresisti, pupatori de papuci straini, din institutiile de forta, pentru ca ei faceau dosare penale imediat celor care ii deranjau. Din pacate o parte insemnata din populatia Romaniei a aplaudat acest sistem #rezist atunci cand acesta plimba politicieni si oameni de afaceri in catuse, nedorind sa vada abuzurile acestora, fara sa gandeasca ca somnul ratiunii naste monstri.

S-a terminat insa cu vanatoarea de elite romanesti (ca nu mai au pe cine), iar acum acest “camp tactic” #rezist care a acaparat o buna parte din servicii si magistratura, il vedeti la munca in toata splendoarea lui. Nu e in stare de nimic, musteste de incompetenti profesional, obraznici, mincinosi si corupti cat cuprinde. In urma lor raman numai achitari si destine distruse. Toti ce care ajung in sediile parchetelor sau in salile de judecata in fata acestor elemente #rezist sunt ca la loterie. Dumnezeu cu mila!

Cazul fetei de la Caracal a umplut paharul, iar furia publica se va revarsa cumplit asupra magistratilor si ofiterilor implicati in acest caz. Cazul Sorina a fost doar inceputul si lumea a vazut cum procuroarea Piturca a fost acoperita.

Acum e infinit mai grav si se va dezlantui iuresul! Lumea nu mai suporta lipsa de raspundere din magistratura si servicii, iar indivizii din acest structuri platiti regeste, care nu-si fac datoria, trebuie sa raspunda la fel ca toti ceilalti oameni!

P.S. – In urma cu doua saptamani, la o emisiune de televiziune am avertizat asupra faptului ca dupa prestatia procuroarei din cazul Sorina, si acoperirea ei de catre iresponsabila Sectie pentru procurori a CSM, exista riscul ca cetatenii sa inceapa sa-si faca singuri dreptate, asa cum a facut eroul Lituaniei, Drasius Kedys, fost luptator in trupele speciale, care si-a razbunat fetita pangarita de un judecator, acoperit de autoritati in pofida evidentelor. Nu vreau sa instig la nimic, dar deja se anunta miscari de strada pentru cazul de la Caracal. Ia sa vedem daca grupul organizat intitulat Sectia pentru procurori a CSM va lua apararea procurorului de caz de la Caracal, asa cum l-a aparat pe cel din cazul Sorina…

Atentie, in orice tara care nu e in stare sa isi protejeze copiii poate aparea un Drasius Keyds! Nu ne ramane decat sa speram ca Alexandra traieste…