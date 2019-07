Dacă în articolul anterior vă povesteam despre obiectivele turistice din Maramureş, oricât de frumos ar fi acest loc – cu munţi, dealuri, păduri şi oameni primitori – pentru a avea parte de o experienţă cât mai autentică, trebuie musai să dormiţi, măcar o noapte, pe un pat de paie sau într-o casă veche tradiţională. Nimic nu se compară cu mirosul de fân proaspăt sau cu lumina caldă a dimineţii, care coboară-n prispă. Şi spre bucuria iubitorilor de tradiţii, astfel de locuri încă există pe plai moroşenesc. În ultimul timp, au apărut tot mai mulţi oameni care au înţeles importanţa valorilor culturale şi a implicării în comunitatea rurală.

Până la urmă, cum am putea înţelege mai bine trecutul, dacă nu prin încercarea de a-l salva? Cu această idee au pornit la drum câţiva tineri care au riscat totul şi bine au făcut. Au readus la viaţă case tradiţionale româneşti, unele vechi de sute de ani, pe care le-au restaurat, le-au adăugat puţin confort şi le-au inclus în circuitul turistic. Cu ajutorul lor, experienţa în Maramureş poate fi, cu adevărat, autentică.

Casa lu’ Ion – Vişeu de Sus

Am descoperit pensiunea Casa lu’ Ion în 2018, atunci când căutam cazări pentru oaspeţii noştri de la nuntă. Probabil că ştiţi deja câte pensiuni care nu respectă deloc arhitectura locului s-au ridicat, în ultimii ani, în Maramureş. Aşa că mare mi-a fost mirarea când am văzut cât de frumos a fost restaurată căsuţa veche de peste 100 de ani. De afară – ţărănească, dinăuntru – ingenioasă. Casa lu’ Ion a fost mutată aici şi reconstruită bucată cu bucată de meşteri populari. I-a fost adăugată o mansardă, pentru că pe vremuri locuinţele aveau doar două încăperi, însă nu-i ştirbeşte deloc frumuseţea. Acum, are trei camere duble, fiecare cu baie proprie şi o bucătărie.







Proprietarii, tineri şi creativi, au gândit în detaliu fiecare colţ al casei. Au pus mult suflet şi de aceea sunt destul de selectivi cu cei care-şi doresc să se cazeze aici. Nu sunt acceptate animalele de companie şi nici copiii foarte mici. Însă, în cazul în care vreţi neapărat să petreceţi câteva zile, cu familia, într-un loc retras, ca zona Valea Vinului, vă spun că peste drum de pensiunea tradiţională, se află încă una, la fel de primitoare, care aparţine tot soţilor Ion şi Angela. Detalii despre rezervări la Casa lu’ Ion, găsiţi aici.

Talhaus – Vişeu de Sus

Casa lu’ Ion şi Talhaus sunt construite într-un loc magic. Aproape de pădure, departe de claxoane şi turişti grăbiţi. De ţinut minte însă că drumul până la cazare este neasfaltat, sunt trei kilometri de drum pietruit, deci recomandat ar fi să conduceţi o maşină 4×4. Nu e musai, atâta timp cât sunteţi atenţi la gropi. Mai multe informaţii despre cazare şi rezervări găsiţi aici.

Indicaţii de orientare o să vă ofere, cu drag, proprietara, foarte primitoare şi gata oricând să ajute.

Magnolia Resort – Vişeu de Sus

Ce mi se pare cel important şi cel mai de apreciat lucru la acest resort, în afară de arhitectură, este faptul că este administrat de o familie întreagă. Iar acesta-i cel mai bun exemplu de trai moroşenesc, de unitate şi de dragoste pentru trecut. Familia Bersan, deşi iniţial şi-a dorit să aducă aici căsuţe tradiţionale vechi, până la urmă s-a apucat de construit unele noi, în stil rustic, tradiţional la exterior şi modern la interior.

Mai multe fotografii şi detalii despre locuri de cazare şi rezervări, găsiţi pe site-ul Magnolia Resort.

Conacul Drahneilor – Ruscova

Un loc pe cât de retras, pe atât de fermecător. Şi aici vă aşteaptă tot un drum pietruit, însă merită toate eforturile. Conacul Drahneilor, din Ruscova, şi-a deschis porţile în anul 2013. Proprietarul şi-a dorit să le ofere oaspeţilor o experienţă pur moroşenească, aşa că în acest loc veţi găsi inclusiv paturi de paie, o fermă de animale şi… o linişte de nedescris.

Conacul are şi restaurant, reţetele sunt toate vechi, iar produsele provin din ferma proprie.

Pe site-ul conacului găsiţi informaţii despre capacitatea de cazare şi locuri disponibile. Ruscova se află la 19 km de Vişeu de Sus.

Dacii Liberi – Petrova

Dacă vă doriţi o experienţă de 5 margarete la sat, Complexul Dacii Liberi ţine porţile deschise tot timpul anului. Este o îmbinare între rustic şi modern. Are cramă, restaurant, piscină interioară, jacuzzi, centru spa, bazin cu apă sarată şi saună. Poate părea că oferă experienţa unui hotel, însă aşezarea în mediul rural şi activităţile specifice satului, menţin pensiunea în zona tradiţionalului.

Şi aici, mâncarea este locală, iar dacă vă cazaţi în perioada sărbătorilor, veţi avea ocazia să vedeţi tradiţiile pe viu. Jocuri, haine populare, foc de tabără, tăierea porcului şi, bineînţeles, plimbări în natură. Detalii despre rezervări şi mai multe fotografii găsiţi pe site-ul complexului.

Tot în Petrova găsiţi şi Pensiunea Răstoaca, o construcţie superbă din lemn, acoperită cu şindrilă, realizată de meşterii din sat. Locul este cunoscut mai ales pentru evenimente, însă proprietarii au avut grijă să asigure şi câteva locuri de cazare pentru trecători.

