Propunerea USR pentru postul de candidat comun USR-Plus-PNL la alegerile locale pentru Primăria Sector 3, Ana Ciceală, l-a acuzat pe liderul partidului, Dan Barna, că a eliminat-o din cursă prin intermediul unui “fake news”.

Ana Ciceală a postat un mesaj dur pe Facebook la adresa președintelui USR, Dan Barna. În mesajul obținut de Ziare.com, Ciceala îl acuză pe Barna că ar fi transmis colegilor de partid că ea a cerut funcții administrative în schimbul renunțării la candidatura pentru Sectorul 3. Mai exact funcția de viceprimar la Sectorul 3.

Ciceala afirmă că această funcție ar reveni, potrivit înțelegerii USR-Plus, lui Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății și actual lider al Plus, funcție pe care nu ar fi cerut-o ci i s-ar fi propus și pe care ar fi refuzat-o explicit. Ciceala ar fi încercat să răspundă acestei acuzații pe același grup de Facebook unde președintele a lansat-o, respectiv „USR la guvernare”, numai că, fiind un grup controlat, potrivit unor surse ziare.com, de oameni fideli liderului Barna, răspunsul i-ar fi fost șters în repetate rânduri, motiv pentru care l-a postat pe celălalt grup, „Tribună USR”. Iată mesajul Anei Ciceala de pe „Tribună USR”, postat la ora 23.54: „E ok. Din ceea ce fac ei greșit învățăm noi să facem bine. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și care mă susțîn în continuare. Le mulțumesc celor care merg cu mine în stradă și stau de vorba cu bucureștenii. Le mulțumesc în special celor care nu se descurajează văzând ce se întâmplă astăzi în partid. USR-ul nu este gașcă de troli care a acaparat comunicarea în partid. USR suntem noi. Suntem oamenii ăștia mulți, serioși, muncitori și civilizați, care nu avem mereu timp să stăm pe facebook și să cenzurăm opinii, care avem bunul simt să ascultăm și părerea celuilalt, care înțelegem că în politică scopul nu scuză niciodată mijloacele. Ce s-a întâmplat: În a două parte a zilei mi-a fost semnalat un articol potrivit căruia Dan Barna ar fi spus jurnaliștilor că există un acord prin care USR PLUS ar ceda candidatura la Primăria Sectorului 3 către PNL. A trebuit să răspund public și să infirm acest scenariu pentru că nu este adevărat. Am făcut-o din respect față de cei care m-au văzut în stradă, din respect față de toată echipa care a tras alături de mine zi de zi în ultimele luni. Iar ceea ce am spus este fix adevărul. Nu există la ora actuală absolut niciun acord pentru Sectorul 3. Sau cel puțîn nu există unul de care să știu. Au fost discuțîi, dar nu s-a stabilit nimic încă. Și îl rog pe @ClaudiuNasui să confirme sau să infirme existența unui astfel de acord. Apoi am citit pe grupurile interne că sunt acuzată de Dan Barna că aș știut despre acordul respectiv și că aș fi cerut funcțîi la schimb. Am răspuns civilizat că nu este adevărat. Am spus că știu despre discuțîi, dar că nu știu să existe vreun acord. Iar povestea cu funcția de viceprimar este că la Radio Erevan: nu eu am cerut-o, ci mi s-a oferit. Și nu am acceptat-o, ci am refuzat. În scris, pe mail și whatsapp că să nu avem discuții. Ar fi fost oricum absurd să o accept în condițiile în care, conform protocolului cu PLUS, funcția de viceprimar ii revine lui Vlad Voiculescu. Însă mare surpriză și marea dezamăgire au venit atunci când am văzut că răspunsul meu este șters de pe grupul intern USR la guvernare. Am postat și a două oară. Și a treia și a patra oară. Apoi nu am mai putut poștă deloc. Au încercat mai mulți colegi, dar și postările lor au fost șterse. Acuzația lui Dan Barna la adresa mea a rămas. Răspunsul meu a fost șters. Mi s-a recomandat să răspund în comentarii, dar am explicat că în orice drept la replică vizibilitatea răspunsului trebuie să fie pe măsură vizibilitățîi acuzației. Un răspuns rătăcit între sute de comentarii nu este un drept la replică. Iar aluzia că aș fi cerut funcțîi la schimb este una gravă care nu poate fi trecută cu vederea. Nimic. Răspunsul meu a fost șters definitiv și nu a fost acceptat pe grupul respectiv, deși acolo a fost formulată acuzația. Mărturisesc că doar PSD, Gabriela Firea și Aurelian Bădulescu mi-au mai făcut așa ceva. Doar în ședințele CGMB mi-a fost tăiat microfonul și nu mi s-a dat drept la replică. Nu mă așteptăm să se întâmple și în USR. Este o constatare tristă, dar, cum spuneam, e ok. Mai învăț ceva și din acest episod. La final de zi, mulțumirea mea este că încă îmi găsesc puterea să merg mai departe. O fac pentru că știu că nu sunt singură. Merg mai departe împreună cu voi. Și va mulțumesc.”