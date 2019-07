Consiliul Județean Maramureș s-a întrunit în ședință ordinară joi, 25 iulie, de la ora 12.00, în Sala de Conferințe a Hotelului „Nord” din orașul Borşa, pentru a vota cele 18 proiecte aflate pe ordinea de zi, unul fiind retras în debutul ședinței, respectiv proiectul privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ,,Drumuri – Poduri Maramureş“ S.A.

Ședința a fost condusă de șeful administrației județene, Gabriel Zetea, alături de care s-au aflat vicepreședinții Ioan Doru Dăncuș și George Moldovan, dar și secretarul Județului Maramureș, Aurica Todoran. Invitați speciali la această ședință au fost primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, în calitate de gazdă, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, dar și secretarul de stat în Ministerul Turismului, maramureșeanul Gheorghe Bogdan Tomoiagă.

În mesajul de început, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat că administrația județeană dorește să aducă mulțumiri primarului orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, pentru invitația de a susține o ședință în al treilea cel mai mare oraș al județului.

”Legătura între instituția județeană și administrația locală din Borșa a fost zbuciumată de-a lungul istoriei, însă acest lucru s-a schimbat în anul 2014, odată cu alegerea în funcția de primar a lui Ion Sorin Timiș. Astăzi, gândim o dezvoltare integrate a județului Maramureș cu orașul Borșa, o zonă aparte cu interese și viziuni diferite. Chiar dacă suntem cu toții maramureșeni, particularitățile care ne deosebesc trebuie avute în vedere. Am ales să facem această ședință aici, în Borșa, pentru a lua legătura cu administrația locală, dar în special cu locuitorii acestui frumos oraș. Mulțumesc tuturor consilierilor județeni pentru că au semnat foarte multe contracte în nordul județului în ultima perioadă și mă voi referi acum doar la ultimele mari proiecte semnate în Maramureșul Voievodal, reabilitarea drumurilor județene pe Valea Ruscovei și Valea Izei. Acest Consiliu Județean a stabilit, în anul 2016, că prioritatea zero a județului o reprezintă drumurile județene. Avem o rețea de 850 de kilometri de drum județean, iar din anul 1992 și până în 2016 au fost reabilitați doar 56 de kilometri. Mulțumesc consilierilor județeni pentru voturile acordate din anul 2016 încoace, pentru că, prin votul tuturor, am reușit să demarăm proiecte de reabilitare a altor 200 de kilometri de drum județean”, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea, în debutul ședinței de Consiliu Județean.

Structurile sportive de performanță de prim eșalon primesc finanțare de la Consiliul Județean Maramureș

Primul proiect pe ordinea de zi a vizat aprobarea contribuției Consiliului Județean Maramureș la diferite acțiuni finanţate din rezerva bugetară. S-a votat, apoi, proiectul de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”, pe anul 2019. O sumă de bani din bugetul județului a fost alocată și pentru finanțarea programelor structurilor sportive de performanță de prim eșalon – Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmației – echipa de baschet masculin CSM Sighetu Marmației, Clubul de Șah al Municipiului Baia Mare – echipa de șah și Clubul Sportiv „Asociația Sportivă Independența” – echipa de fotbal feminin AS Independența Baia Mare.

Aleșii județeni au aprobat și proiectul de hotărâre privind participarea Județului Maramureş la realizarea proiectului „Dezvoltarea activității fotbalistice în județul Maramureș la nivel de copii, juniori și seniori”. Consilierii au votat și pentru alocarea unor sume din bugetul propriu al județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale, dar și pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale din fondul destinat nevoilor culturale de urgenţă.

Un proiect care se reia pentru al treilea an la rând, inițiat de consilierul județean Liliana Moga și susținut de întregul Consiliu Județean este cel privind participarea Județului Maramureş la realizarea proiectului de interes județean „Primul ghiozdan”, pentru anul şcolar 2019-2020.

Și cum actualul Consiliu Județean a investit mereu în acțiunile și proiectele educaționale, aleșii județeni au votat atât proiectul de hotărâre privind participarea Județului Maramureş la realizarea proiectului „Tabără Județeană – Concurs pentru elevii olimpici la matematică”, cât și proiectul privind încheierea unui Acord de cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș pentru organizarea Taberei școlare internaționale pentru elevi din Ucraina și Republica Moldova, în județul Maramureş.

Pe ordinea de zi s-a aflat și implementarea proiectului „Noi Servicii Sociale în Comuna Mireșu Mare”, din cadrul Programului de Interes Național (PIN) 2018. În ceea ce privește Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș „Liviu Borlan” – Secția Școala Populară de Artă, Baia Mare, consilierii prezenți la ședința ordinară din luna iulie au aprobat taxele percepute în anul şcolar 2019 -2020. Alte două proiecte care au primit votul aleșilor județeni au vizat Statul de funcții la Centru Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru această instituție. Un ultim proiect pe ordinea de zi a vizat modificarea Organigramei şi a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureş.