A iesit Fuhrerul lătrău. Tine neaparat sa arate ca inca sufera grav de aceeasi boala: Campanie electorala si PSD.

Asadar, iese Werner, sclavul lui Merkel, sa spuna ca stocul de urgenta (epidemiologic) al Romaniei era gol din cauza pesdistilor nenorociti!

Da, faptul ca Guvernul PSD nu s-a ocupat sa alimenteze stocul de urgenta cu masti si ce mai era nevoie, arata abordarea superficiala si dezinteresul fostului Guvernului. Si nu doar in zona asta. Doar stim cu totii cum a guvernat si PSD. Infrastructura, spitale, investitii, nimic.

Dar in luna noiembrie, Guvernul PNL – Orban intra in functie. Atunci cand au pus mana pe guvernare, de ce fraierul ala de Costache nu a rezolvat imediat problema? Nu a vazut stocul gol? Iohannis zice ca ii anunta lunar pe pesedisti sa refaca stocurile. Pe penelistii lui prosti nu i-a anuntat?

Oare Costache era ocupat cu noul contract de la Polisano, cu deplasarile la Sibiu in timpul serviciului si cu aducerea sefei lui tot din Polisano in fruntea Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate?

In luna decembrie, cand deja aparusera primele informatii despre virusul din China, prostii PNL-ului de ce nu au refacut stocurile?

In luna ianuarie, cand deja se imbolnavea Europa, aceiasi prosti condusi de Fuhrer si Orban, de ce nu au refacut stocul?

In luna februarie de ce nu au refacut stocurile?

Aaa, erau in campanie pentru anticipate? Aaa, aveau alte probleme. Ii durea in cur de stocul national? Pai ii durea. Ii durea in cur de tara si problemele reale? Ii durea. Ce era important? Puterea! Toata putera! Sa fie partid unic national!

– Ce face Iohannis si cu Orban in momentul cand Guvernul trebuia obligatoriu sa refaca stocurile, iar asta pentru ca virusul deja ajunsese si in Romania?

– Il desemenaza la misto pe dobitocul ala de Cîțu sa fie Prim-Ministru. La misto! In totala bataie de joc. Nici in gluma nu putea cineva normal la cap sa il desemneze pe cel mai prost din curtea scolii prim-ministru.

Fuhrerul nenorocit a putut. Pentru ca lui si sclavetilor li rupea de Romania si de pandemie.

Iar acum arunca vina pe altii. Cel mai simplu. Nu iti asumi nimic.

Sigur ca PSD are partea lui de vina, da, foarte adevarat, dar de aici pana la iesirea Furherului care sa declare ca timp de 5 luni de Guvernare, Orban si Costache cu toti prostii gramada nu au avut timp sa refaca stocurile nationale de urgenta, iar din cauza asta e vinovat PSD, arata din nou cat de ticalosi, prosti, mincinosi, corupti si hoti sunt.

Insa adevarul e altul!! Nu se putea fura asa mult atunci! O masca avea pretul de 15 bani per bucata, in sensul achizitiei in loturi de milioane de bucati, nu de 10 lei per bucata cat a dat Guvernul acum, in stare de urgenta.

Iar asta e doar la masti. Combinezoanele, aparatura medicala, echipamente medicale, etc, toate, doar toate achizitionate FARA licitatie, prin atribuire directa. Totul pentru milioane de euro. Firme de casa ale PNL, comisioane si combinatii de sute mii de euro.

Daca o spuneam eu, eram subiectiv, pesedist, ciumat rosu, vandut intereselor Rusiei, platit de propaganda, etc, dar vine cea mai mare publicatie din lume care spune asta.

Washington Post, arata in clar! Guvernul Romaniei, condus de Ludovic Orban este paravanul coruptiei in timp de pandemie la nivel golbal. Romania a fost pusa in lista celor mai corupte state din lume, in rand cu Bangladesh şi Columbia. Da, Romania Normala a lui Klaus Iohannis. Nu Romania lui Dragnia sau a PSD-ului.

Romania lui Iohannis si a PNL-ului este vazuta la nivel international, de la km Zero al democratiei, din Washington, ca fiind printre cele mai corupte tari in perioada pandemiei! Iata si articolul.

Iar astazi vine robotul ticalos sa arate cu degetul spre PSD exact cand partidul sau de guvernamant, PNL, fura cu acte, oficial, pe motiv ca Romania e in stare de urgenta!

Se face vreo ancheta? DNA, lui Nicu-Crinu, i-o fi putin greata, are varsaturi? De la inaltimea dosarelor pe care le are de anchetat sau de la gradele de afara? Spune lumea ca nu-i place deshidratat.

So, vreo ancheta? Nu, niciodata! Beneficiarii pensiilor nesimitie, procurorasii domnului presedinte, nu vor avea tupeul sau moralitatea necesara sa ii ancheteze pe cei care i-au pus in functie!

Motiv pentru care, peste 1 an, Fuhrerul va avea curajul si tupeul nesimtit sa se laude ca Guvernul PNL nu a furat, nu sunt corupti si totul a fost legal. Concluzia, doar pesedistii sunt corupti.

Atunci cand procurorii sunt aserviti politic vor ancheta doar adversarul. Luand in calcul cine conduce marile parchete, ce dosare personale au, ce vulnerabilitati au si ce risca daca vor indrazni sa ridice un degetel in fata lui Werner, nimeni nu va piui in fata Fuhrerului.

Concluzia finala: Acest Guvern fura iar Presedintele Romaniei il apara si il protejeaza, exact cum face un stat mafiot!

Au furat si pesedistii, au furat mult si pedelistii lui Petrov, in frunte cu Udrea, Cocos, Blejnar, Pinalti, dar sclavii lui Iohannis vor face prapad!

