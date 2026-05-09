O tragedie cutremurătoare a avut loc în localitatea Telciu, județul Bistrița-Năsăud, unde o femeie în vârstă de 53 de ani și-a pierdut viața după ce a fost atacată de un urs.

Potrivit informațiilor apărute, femeia ieșise din casă pentru a hrăni animalele din gospodărie, însă nu s-a mai întors. Joi, aceasta vorbise telefonic cu familia, însă ulterior nu a mai răspuns apelurilor. Apropiații nu s-au alarmat imediat, întrucât în zonă semnalul telefonic este slab, iar aceștia au crezut că aceasta este cauza lipsei de comunicare.

După ce femeia nu a revenit nici peste noapte și nici în dimineața următoare, familia a alertat autoritățile. Echipele de căutare au început verificările în zona Dealului Valea Plopilor.

Descoperirea făcută de localnici a fost una șocantă.

„Am văzut prima dată o vacă. După asta am văzut-o pe ea, era cam la vreo 50 de metri de la vale. Era sfâşiată”, a declarat un martor.

Întrebați dacă urșii mai sunt văzuți în zonă, localnicii au spus că animalele sălbatice apar frecvent și că oamenii trăiesc permanent cu teama unor atacuri.

„Sunt aici… oricâţi. Sunt mulţi”, a mai spus martorul.

În urma tragediei, autoritățile locale au convocat un comitet de criză pentru a analiza măsurile necesare în vederea protejării populației.

Primarul comunei Telciu, Sever Mureșan, a declarat că va solicita identificarea exemplarului responsabil de atac și eliminarea acestuia.

„Noi o să cerem responsabililor care se ocupă de fondul de vânătoare respectiv să identifice, în măsura în care pot, animalul respectiv şi vom propune extragerea prin împuşcare a acestuia”, a transmis edilul.

De cealaltă parte, reprezentanții fondului de vânătoare susțin că legislația actuală nu permite intervenția imediată.

„Asociaţia de vânătoare nu a avut cotă la urs până acum. Aşteptăm să ne dea cotă”, a precizat administratorul fondului de vânătoare.

Cazul readuce în atenție problema tot mai gravă a prezenței urșilor în apropierea comunităților din nordul țării și pericolul cu care se confruntă locuitorii din zonele montane și rurale.