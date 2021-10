Comisia aprobă schema de ajutor românească în valoare de 1,2 milioane EUR destinată companiilor aeriene care încep zboruri internaţionale regulate pe Aeroportul Internaţional Maramureş în urma pandemiei de coronavirus. Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 1,2 milioane EUR pentru companiile aeriene care efectuează zboruri internaţionale spre şi dinspre Aeroportul Internaţional Maramureş în urma pandemiei de coronavirus. Schema, în cadrul căreia ajutorul va lua forma unor subvenţii directe de până la 800.000 EUR per întreprindere, a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Aeroportul Internaţional Maramureş joacă un rol important în ceea ce priveşte conectivitatea regională şi internaţională a României. Sprijinul public va fi accesibil tuturor companiilor aeriene interesate care se angajează să opereze cel puţin două noi zboruri internaţionale pe Aeroportul Internaţional Maramureş. Ajutorul se va aloca pe baza unei evaluări a numărului de destinaţii, a frecvenţei zborurilor şi a numărului estimat de pasageri atraşi în primul an de operare. Schema este menită să sprijine activitatea acestor companii aeriene, precum şi redresarea economică şi viabilitatea structurală a regiunii în contextul pandemiei de coronavirus. Comisia a constatat că schema românească respectă condiţiile prevăzute în cadrul temporar. În special, ajutorul (i) nu va depăşi 1,8 milioane EUR per beneficiar; şi (ii) se acordă până la 31 decembrie 2021. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.