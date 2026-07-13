Parohia romano-catolică Sfânta Treime din Baia Mare și Asociația Don Bosco organizează, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Sfântului Ștefan, concursul artistic „Pe urmele sfinților din Casa Árpád”, adresat elevilor din Maramureș.

Competiția se desfășoară pe trei secțiuni: desen/fotografie, sculptură și dramaturgie/literatură. La secțiunea de desen și fotografie sunt acceptate lucrări în format A4 sau A3, realizate în tehnici precum grafică, acuarelă, tempera sau tehnici mixte. Secțiunea de sculptură include creații tridimensionale realizate prin cioplire, turnare sau modelare, iar la dramaturgie și literatură participanții pot înscrie creații proprii, însoțite de prezentarea acestora.

Lucrările trebuie să fie inspirate din viața și activitatea unor personalități religioase importante ale Casei Árpád: Sfântul Ștefan, Sfântul Emeric (Imre), Sfântul Ladislau, Sfânta Elisabeta a Ungariei, Sfânta Margareta, Sfânta Piroska și Sfânta Kinga.

Participarea este deschisă atât individual, cât și în echipă, iar concursul este destinat elevilor din trei categorii de vârstă: clasele primare; clasele V–VIII; liceeni.

Organizatorii vor acorda premii în bani pentru ocupanții primelor trei locuri din fiecare categorie.

Termenul-limită pentru depunerea lucrărilor este 15 august, între orele 18:00 și 20:00. Participanții trebuie să menționeze numele, vârsta și unitatea de învățământ pe care o reprezintă.

Lucrările vor fi expuse la Restaurantul Philia Oázis din Baia Mare (str. Vasile Lucaciu/Veresvíz nr. 10), locație care va găzdui și festivitatea de jurizare și premiere, programată pentru 22 august 2026, de la ora 18:00.

Patronii concursului și președinții juriului sunt Bonyhai Gabriella Eleonóra și Ruskál Enikő.