Orice formă de violență, indiferent de mediul în care se produce, este tratată cu maximă seriozitate, iar intervenția promptă și sesizarea imediată a poliției poate preveni producerea unor consecințe grave.

O astfel de intervenție a polițiștilor a avut loc ieri, 12 iulie a.c., în jurul orei 07.30, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au fost solicitați pentru aplanarea unui conflict intrafamilial, ca urmare a unui apel efectuat prin intermediul SNUAU 112.

De urgență, polițiștii s-au deplasat la locul indicat în sesizare, iar din verificările preliminare au constatat că, pe fondul unor neînțelegeri, o femeie din Baia Sprie ar fi fost lovită cu pumnii de soțul său.

Victima a refuzat să depună plângere împotriva bărbatului, însă, în urma evaluării riscului de violență, polițiștii au stabilit că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cursul aceleași zile, polițiștii din Seini au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de amenințare, au emis un ordin de protecței provizoriu și cu acordul persoanei vătămate, au montat un dispozitiv de monitorizare electronică, după ce au constatat că aceste măsuri sunt necesare pentru siguranța victimei.

Ca urmare a primelor verificări efectuate, polițiștii au stabilit că pe fondul unor amenințări adresate de fiul său vitreg, unui bărbat i-ar fi fost creată o stare de temere.

În ambele situații, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de violență în familie, respectiv amenințare, iar sub coordonarea procurorului de caz, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactiattea a stării de fapt.

De asemenea, în continuare, polițiștii monitorizează respectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție provizoriu, atât pentru siguranța persoanelor implicate, cât și pentru prevenirea comiterii altor fapte de natură penală.

În sprijinul victimelor violenței domestice, polițiștii recomandă evitarea escaladării conflictelor, îndepărtarea de zona de pericol atunci când este posibil, precum și solicitarea ajutorului persoanelor aflate în apropiere, poliției și instituțiilor competente.