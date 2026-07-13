La data de 12 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.

Din verificările efectuate a reieșit că, în seara zilei de 11 iulie, în jurul orei 22.20, în timp ce se afla pe strada 22 Decembrie din localitatea Vișeu de Sus, un bărbat de 35 de ani ar fi săvârșit acte de exhibiționism, provocând indignarea persoanelor de față.

Sub supravegherea procurorului de caz, cercetările sunt continuate de polițiști în vederea dispunerii măsurilor legale.