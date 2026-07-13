Actorul neozeelandez Sam Neill, cunoscut la nivel mondial pentru rolul paleontologului Dr. Alan Grant din seria Jurassic Park, a murit la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut de familie, care a precizat că decesul a survenit în Australia, scrie Mediafax

Potrivit unui mesaj publicat pe conturile oficiale ale actorului, Sam Neill s-a stins din viață luni, la un spital din Sydney, fiind înconjurat de familie.

Apropiații au transmis că decesul a fost unul neașteptat, însă au subliniat că actorul era în remisie după lupta cu cancerul. Totodată, familia a mulțumit personalului medical pentru îngrijirea acordată și a cerut respectarea vieții private în această perioadă.

Sam Neill a intrat definitiv în istoria cinematografiei în 1993, când l-a interpretat pe Dr. Alan Grant în filmul Jurassic Park, regizat de Steven Spielberg. Producția, bazată pe romanul lui Michael Crichton, a revoluționat industria efectelor speciale și a devenit unul dintre cele mai de succes filme din toate timpurile.

Neill și-a reluat rolul în Jurassic Park III, iar peste două decenii mai târziu a revenit în distribuția Jurassic World Dominion, reunindu-se cu actorii din distribuția originală.

Pentru milioane de spectatori, interpretarea paleontologului curajos și rezervat a rămas una dintre cele mai memorabile din întreaga franciză.

Deși numele său este asociat în primul rând cu seria „Jurassic Park”, Sam Neill a avut o carieră de peste 50 de ani, cu zeci de roluri în producții de cinema și televiziune.

Printre cele mai apreciate filme în care a jucat se numără „Pianul”, premiat cu Palme d’Or și cu trei premii Oscar, „Liniște apăsătoare”, „Vânătoarealui Octombrie Roșu”, „Destinație mortală” și „Omul bicentenar”.

În televiziune, actorul a fost remarcat pentru rolurile din serialele „Peaky Blinders” și „The Tudors”, dar și pentru numeroase producții dramatice și independente.

De-a lungul carierei, Sam Neill a primit mai multe nominalizări la Globurile de Aur și la Premiile Emmy, fiind apreciat atât pentru rolurile comerciale, cât și pentru interpretările din filme de autor.

Născut în 1947, în Omagh, Irlanda de Nord, Sam Neill s-a mutat împreună cu familia în Noua Zeelandă în copilărie, țară pe care a reprezentat-o de-a lungul întregii sale cariere.

În 2022, actorul a fost înnobilat cu titlul de Cavaler al Ordinului de Merit al Noii Zeelande, una dintre cele mai înalte distincții civile ale statului, în semn de recunoaștere a contribuției sale la cinematografie și cultură.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere remarcabile, întinse pe mai bine de cinci decenii, în care a devenit unul dintre cei mai respectați actori ai generației sale și una dintre figurile emblematice ale francizei „Jurassic Park”