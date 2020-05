În ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc marți, 11 mai, în sistem videoconferință, aleșii județeni au aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea Planului de întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020.

Această rectificare presupune o alocare financiară suplimentară de 500.000 lei pentru S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A., ca administrator al rețelei de drumuri publice și județene din Maramureș. Șeful administrației județene, Gabriel Zetea, a arătat că suma alocată va face posibilă intervenția de urgență pe drumul județean 184 A, unde condițiile de circulație sunt departe de a fi satisfăcătoare.

„Am alocat o sumă suplimentară de 500.000 lei pentru S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A. și am solicitat, în primul rând, o intervenție de urgență pe drumul județean DJ 184 A, pentru a turna covoare asfaltice și a îmbunătăți rețeaua de drumuri între Cătălina – Coltău – Arieșu de Pădure și Finteușu Mic. E nevoie de o investiție de peste 2.000.000 lei, însă în momentul de față, Consiliul Județean Maramureș poate aloca doar 500.000 de lei, urmând ca, în momentul în care vom avea resurse financiare și vom face economii pe anumite capitole de cheltuieli, să creștem bugetul societății „Drumuri – Poduri Maramureș”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. Acesta a mai menționat că Societatea „Drumuri – Poduri Maramureș” și-a recalculat capitolele de intervenții prevăzute pentru drumurile județene, astfel încât să poată să intervină pe DJ 184 A, în cel mai scurt timp.

De asemenea, instituția Consiliului Județean Maramureș își propune să consolideze bugetul destinat întreținerii și reparațiilor curente pe rețeaua de drumuri județene, astfel încât, până la finalul anului, maramureșenii să se bucure de încă 30 de kilometri de drum județean, pe care să se poată circulă în condiții optime.

„La începutul anului am promis că vom menține bugetul S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A. cel puțin la nivelul anului trecut, când societatea a avut cel mai mare buget din istoria Maramureșului, alocat pentru întreținerea drumurilor județene. Încă nu am reușit să finanțăm societatea la nivelul pe care ni-l dorim, însă ne apropiem de acest țel, așa încât „Drumuri – Poduri Maramureș” să poată interveni acolo unde mai este nevoie în județ și să ajungem, astfel, la ceea ce ne-am propus pentru acest an și anume, încă 30 de kilometri de drum județean pe care să se poată circula în condiții optime”, a arătat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Șeful administrației județene a ținut să felicite administratorul rețelei de drumuri publice și județene din Maramureș pentru lucrările de calitate efectuate în ultima perioadă, arătând ca instituția pe care o conduce va face toate demersurile pentru a aloca sumele necesare îmbunătățirii condițiilor de circulație din județ.

„Felicit societatea „Drumuri – Poduri Maramureș” pentru lucrările de calitate derulate pe tronsonul dintre Asuaju de Sus și Asuaju de Jos, unde avem 4 kilometri de drum județean cu asfalt nou, turnat în două straturi și, de asemenea, pe tronsonul dintre Rogoz și Suciu de Jos. Sunt locuri în Maramureș care nu au văzut asfalt de foarte mulți ani de zile și vrem ca acest lucru să se schimbe. Săptămâna aceasta au început lucrările la Băița de sub Codru și la Botiza, urmând să înceapă cât de repede și în zona Ulmeni. Din acest considerent, încercăm să oferim S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A. bugetul de care are nevoie, pentru ca maramureșenii să beneficieze de condiții de trafic cât mai bune”, a declarat Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean Maramureș.