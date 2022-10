Laura Oana a fost o apariție cu adevărat specială în cadrul celei de-a cincea runde de audiții pe nevăzute de la Vocea României. Concurenta a întors toate scaunele, iar antrenorii s-au luptat cu vorbe care mai de care mai ispititoare.

Laura are 23 de ani, este originară din Baia Mare, dar locuiește în București, unde a urmat cursurile Facultății de Teatru. Tânăra a avut o interpretare aparte în audițiile de la Vocea României. A cântat o versiune jazz a piesei „Seven Nation Army” și a reușit să întoarcă toate scaunele.

Antrenorii s-au obișnuit ca atunci când vine un concurent care se ocupă și cu actoria, lupta să fie pierdută în favoarea lui Tudor Chirilă. Așa a fost și în cazul Laurei având în vedere comentariul Irinei:

Cu toate acestea, Denis a apreciat talentul de actriță al concurentei:

Smiley a continuat și a întrebat-o pe Laura dacă există vreo șansă să meargă în altă echipă în afară de cea a lui Tudor. Concurenta a răspuns cu sinceritate, spunând că dacă ar fi întrebat-o acum cinci ani, ar fi zis: nu. Acum, Laura trăiește în prezent și a declarat că nu a venit cu planuri de acasă.

Smiley a plusat:

Denis a spus cu sinceritate:

„Laura, pe mine m-ai cucerit prin atitudinea ta, ai un timbru foarte frumos. Faza e că eu acum mai am un actor în echipă pe care îl cheamă Vlad și îmi place foarte mult de el și aș vrea foarte mult ca în etapa a doua să vă văd împreună. Mi-ar plăcea foarte mult să văd doi actori cum iau și sfâșie o piesă în bucăți. Deja eu jonglez cu acest gând și mi-ar plăcea foarte mult să te am în echipa mea. Pe lângă toată treaba asta, mi-ar plăcea foarte mult pentru că ești foarte, foarte bună”.

În cele din urmă, a venit rândul lui Tudor:

„Pot să vorbesc și eu? Trebuie să muncim zece mii de ore ca să fim perfecți în ceva. Din păcate, la mine e cu douăzeci de mii de ore că dacă am două meserii…Mai trăiesc o dramă: muzicienii mă consider actor, actorii mă consider musician, dar e ok, eu merg înainte cu chestia asta. Nu știu ce s-a întâmplat în acești cinci ani, dar cred că eu sunt antrenorul încă potrivit pentru tine din motive pe care poate le simți și tu și poate că le știm amândoi. Aș vrea să te rog, cu mare insistență, să vii-n echipa mea”.