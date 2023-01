Un cetățean austriac, care trăia de câțiva ani în Negrești-Oaș, a fost condamnat la închisoare cu executare de către magistrații Judecătoriei Negrești-Oaș. Doar că individul a reușit să fugă din România și s-a refugiat în Elveția, acolo unde a fost depistat în 30.12.2022. Acum urmează să fie extrădat și să își ispășească pedeapsa în Penitenciarul Satu Mare.

Conform informațiilor PresaSM, individul a fost localizat în Elveţia, la data de 29.12.2022, iar magistrații Judecătoriei Negrești-Oaș au solicitat extrădarea.

”La data de 30.12.2022, Biroul Naţional Interpol din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională a informat Judecătoria Negreşti Oaş că inculpatul KNOL OLIBER a fost identificat în Elveția”, se arată într-un document obținut de PresaSM.

Individul, născut în localitatea Kloster Neuburg – Austria, dar domiciliat în localitatea Negrești Oaș, a fost condamnat după ce a condus un autoturism fără permis și o mașină neînmatriculată.

Acesta are de executat pedeapsa rezultantă de 1 an și 2 luni închisoare. Acesta va ajunge în Penitenciarul Satu Mare în următoarele zile, adus sub escorta Poliției.