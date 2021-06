O femeie din Rușor, comuna Copalnic Mănăştur, și omorât ambii copii. Unul dintre micuți, băiețelul, avea 2 ani, iar cel de-al doilea, o fetiță, avea doar patru luni.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, polițiștii au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U. 112 de către un bărbat, în data de 02 iunie, la ora 10.54, despre faptul că în satul Rușor, localitatea Copalnic Manăștur, doi copii prezintă probleme respiratorii severe.

Femeia l-a sunat imediat după tragedie pe soțul ei și i-a povestit tot ce s-a întâmplat. Se pare că mama celor doi copii acuza dureri de cap și luat medicație pentru așa ceva.

”M-a sunat și mi-a spus că a dat cu copiii de pământ. Am venit acasă. Nu a zis că îi e greu cu copiii, se văita că o durea capul. A fost la doctor și i-a dat medicamente pentru dureri de cap. Băiatul care m-a adus cu mașina a sunat la 112” a povestit bărbatul, pentru Antena 3.

Mama fetei care și-a omorât cei doi copii spune că fiica ei părea bine când a vorbit de dimineață cu ea la telefon.

”De dimineața am vorbit la telefon și era totul bine. Era doar ea cu copiii. Soțul era la lucru, să câștige un ban cinstit. nu i-am auzit niciodată certându-se. Stăm departe, numai la telefon vorbim. De dimineață când am vorbit, dădea de mâncare copiilor. Nu am crezut așa ceva. Numai ea stătea săraca cu copiii. Trebuia să mai stea și el cu copiii. Eu am vrut să vin să îi ajut, dar nu m-au primit, erau căsătoriți de 6 ani. Sâmbătă făcea botezul fetei care avea 4 luni” a povestit bunica celor doi copii omorâți.

Sursa Antena3