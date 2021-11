Trif Marian-Pavel, şeful de şantier din partea constructorului care reabilitează blocul Semilună din Baia Mare, aduce anumite completări la ştirea apărută în 26 noiembrie, BĂTAIE DE JOC – LOCATARII DIN BLOCUL ”SEMILUNĂ” LĂSAȚI FĂRĂ GEAMURI LA ÎNCEPUT DE IARNĂ.

“Sunteţi martorii unei vicieri de informaţie cu rea voinţă. Din păcate cei care v-au livrat aceste informaţii le-au viciat iremediabil. Noi ne luptăm realmente cu cele 88 de familii din Semilună, ne simţim jigniţi, umiliţi şi înjosiţi de când am început lucrarea. Am fost întâmpinaţi cu ostilitate şi nevoiţi să suportam ostilitate şi cu toate acestea nu am adresat nimănui un cuvânt jignitor. Când doamna Mihali de la numărul 82 etaj 10 a semnalizat nereguli în modul nostru de lucru, noi am convocat managerul de proiect din partea Primăriei, acesta constatând situaţia. Eu am montat folia de protecţie miercuri seara în casa familiei Mihali. Eu şi muncitorii noştri am stat joi seara până la ora 20:30 să putem închide apartamentul familiei Mihali. Tot noi ne-am dat toată silinţa din lume să realizam în cel mai scurt timp desfacerea ferestrelor familiei Mihali, montate fără autorizaţie şi să demolam zidirile fără autorizaţie”, ne-a scris şeful de şantier.