La sfârșitul anului trecut, în seara zilei de 26 decembrie, polițiștii din județ au au intrat în alertă. Un șofer teribilist conducea un cap de TIR într-un mod haotic pe raza orașului Baia Sprie. S-a descoperit că acesta furase vehicului din parcarea unei societăți din Sighetu Marmației, Bus Trans SRL (JAN). Imediat după ce s-a dat alarma, mai multe echipaje de poliție au pornit în urmărirea acestuia, notează Actual MM.

A urmat o goană cu somații și focuri de armă întinsă pe zeci de kilometri, șoferul teribilist neavând de gând să oprească. A fost oprit, într-un final, pe strada Europa din Baia Mare. Polițiștii au reușit să tragă într-un cauciuc, însă nu înainte ca individul să intre cu “mastodontul” în plin în barajul de autospeciale.

La aproape un an de la săvârșirea faptei, Marcoci-Pop C. Vasile Constantin Emanuel a fost condamnat la închisoare. Trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni (furt calificat, conducere a unui vehicul fără permis de conducere, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, distrugere, ultraj), tânărul de 28 de ani din Desești va rămâne după gratii pe o perioadă de „16 ani și 1 luna”, după cum se arată în hotărârea Tribunalului Maramureș. Acestei pedepse i se mai aplică și un rest de pedeapsă rămas neexecutat dintr-o condamnare penală mai veche în cuantum de 395 de zile. De asemenea, trebuie să plătească către IPJ Maramureș suma de peste 100.000 de lei, cheltuieli de reparații după ce a lovit o autospecială marca Dacia Duster, arundând-o efectiv în câmp.