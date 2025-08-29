Joi, 28 august a.c., în jurul orei 14.50, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit în localitatea Cicârlău, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victimă.

Verificările efectuate de polițiști la fața locului au relevat că o femeie conducea un autoturism dinspre localitatea Seini înspre localitatea Baia Mare, iar la un moment dat ar fi efectuat un viraj la stânga și a intrat în coliziune cu un motociclu, condus, în aceeași direcție, de o femeie de 48 de ani.

Conducătoarea motociclului a suferit leziuni corporale, astfel că a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din cauza stării de sănătate, conducătoarea motociclului nu a putut fi testată la cu aparatul etilotest, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge la unitatea medicală.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.