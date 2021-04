În urmă cu câteva zile mai mulți localnici din Şomcuta Mare s-au revoltat din cauza deciziei primarului Gheorghe Buda care a ales să le ia din pășunea comunală pentru a face o groapă de gunoi temporară pentru județ.

Un şomcutean a decis să protesteze în fața primăriei din oraș, împreună cu cireada sa de vaci. Bărbatul susține că primarul Buda Gheorghe l-a lăsat fără pășune și, practic, în imposibilitatea de a-și hrăni animalele.

Situația disperată în care se află localnicii a fost expusă detaliat într-o postare pe Facebook chiar de mezina familiei Buhaiu. În vârstă de numai 15 ani, Andra explică faptul că, fără pășune, animalele sunt sortite abatorului. Adolescenta, care spune că nu se poate gândi pe viitor decât la meseria de fermier, acuză autoritățile locale și implicit pe primar că a stricat viitoarea generație de fermieri.

Vă redăm mai jos, integral, mesajul publicat de către tânără:

“Ce am fi noi fără vaci?

Ce ar fi familia Buhaiu fără vaci, cu lacrimi in ochi scriu aceste cuvinte, deoarece am 15 ani și viitorul meu îl văd doar in agricultura!

◦ Trăiam zi de zi cu speranța căci pana când o sa devin mare totul se va schimba in bine, nu in rău. După cum vedem nimic nu merge bine in aceasta țara și persoanele ca domnul Buda Gheorghe,și multe alte persoane nu se gândesc la ziua de mâine nu se gândesc la următoarea generație de fermieri. Si ma refer la următoarea generație de fermieri din familia Buhaiu din care fac parte și eu.

◦ Fără cuvinte am rămas când Ducu (tata) mi-a zis sa ma îmbrac ca trebuie sa ma duc sa ii ajut sa ducă vacile la primărie. Am zis ok hai, cu speranța ca toate se vor rezolva in scurt timp și ca nu va fi nevoie de atâta deranj. După cum vedem toți este nevoie și de mai mult deranj decât sa făcut deja!

◦ Azi Marți 06.04.2021 cu sufletul rupt in doua am ascultat ce a zis primarul la ședința, auzind spusele lui ca familia mea nu va primi înapoi pășunea am rămas fără cuvinte. Am rămas fără cuvinte deoarece părinți mei se țin de promisiunile făcute una dintre ele fiind pentru ziua de mâini ea fiind: “Va promit ca aceste vaci nu merg fără pășune acasă, ori merg la abator ori merg acasă pe pășunea lor!”

◦ Eu cu sufletul rupt in doua de spusele domnului primar, ma gândesc ca poate mâine voi fi nevoită sa renunț la visul meu la viitorul meu pe care de acum încep sa mi-l formează din cauza spuselor dumneavoastră din orgoliu că nu ne dați pășunea înapoi.

◦ Felicitări! Sper sa dormiți liniștit la noapte știind ca ați stricat viitoarea generație de fermieri dintr-o familie, și sa nu mai vorbim de alte numeroase familii care întâmpina aceleași probleme ca și noi.

◦ Oricum va mai zic o dată, Felicitări!”

