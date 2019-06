Directia de Sanatate Publica Maramures a demarat o ancheta epidemiologica intermediara a focarului suspect de TIA din Baia Mare.

Incepand cu data de 28.05.2019 si pana in prezent, s-au prezentat la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, 25 persoane, cu varsta intre 2 – 40 ani, personal didactic, ingrijitoare de curatenie si copii care frecventeaza o gradinita privata din Baia Mare.

Bolnavii au prezentat urmatoarele simptome: greturi, varsaturi alimentare, scaune diareice, crampe abdominale, cefalee, hipotensiune arteriala, subfebrilitati.

Simptomatologia a debutat in data de 27.05.2019 in jurul orei 22.00, dupa consumul meniului din 27.05.2019, preparat in bucataria unitatii.

Repartitia cazurilor pe grupe de varsta:

11 cazuri – gr. 1 – 4 ani

12 cazuri – gr. 5 – 9 ani

9 ani 1 caz – gr. 20 – 24 ani

– gr. 20 – 24 ani 1 caz – gr. 35 – 44 ani

TOTAL 23 copii si 2 adulti

Repartitia cazurilor pe gen:

13 cazuri apartin genului feminin

13 cazuri apartin genului feminin 12 cazuri apartin genului masculin

Numar total consumatori = 50.

Numar imbolnavirilor = 25

Formele clinice au fost medii si usoare – internare in regim de spitalizare de zi.

Masuri in focar:

– Serviciul control in sanatatea publica si Compartimentul supraveghere si control boli transmisibile a declansat investigarea focarului in data de 29.05.2019;

– s-a comunicat suspiciunea de TIA, telefonic/scris in data de 29.05.2019 la INSP-CNSCBT si in scris CRSP Cluj, Ministerul Sanatatii in data de 29.05.2019;

– a fost anuntata Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Maramures in data de 29.05.2019;

– s-a suspendat activitatea in blocul alimentar al unitatii respective;

– s-au recoltat coproculturi de la bolnavi – rezultate pozitive pt. Salmonella grup D la 4 pacienti;

– s-au recoltat coproculturi de la personal – rezultate pozitive pt. Salmonella grup D la 2 persoane;

– s-au prelevat probe de alimente – rezultate pozitive pt. Salmonella grup D;

– tulpinile izolate de Salmonella se vor trimite la INCDMM Cantacuzino pentru genotipare si fenotipare.