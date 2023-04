Paula Seling dezvăluia pentru prima oară la sfârșitul anului trecut că ea și fostul ei soț, au adoptat o fată pe nume Elena, în urmă cu șase ani. Recent, aceasta a vorbit despre pasiunile fiicei sale, dar și despre cum reușește să se împartă între muzică și rolul de părinte.

Până la vârsta de nouă ani, Elena a avut mai multe hobby-uri, dar acum are mai multe înclinații către actorie. Cu toate că are un talent înnăscut pentru muzică, Paula Seling spune că cea mică nu are momentan o tragere în această direcție.

„Din câte am văzut, și eu nu insist, nu pot să spun că are o aplecare foarte mare spre cântul vocal sau instrumental, deși este foarte talentată. În trecut am lucrat un pic cu ea la pian, am făcut game, am învățat-o niște cântecele, are aptitudini, însă nu are o chemare, momentan.

Lucrurile se pot schimba, pentru că, în trecut, avea o pasiune pentru balet, avea o pasiune pentru atletism, și în continuare eu consider că are date și pentru una, și pentru alta. Acum are o pasiune pentru înot și când reușim să mergem la înot este cea mai fericită”, a spus Paula Seling.

Cântăreața a mai dezvăluit că fiica ei Elena este și o actriță desăvârșită și nu de puține ori imită diverse personaje pe care le vede la televizor. „Vede tot felul de personaje la TV, are serialele ei preferate de preadolescenți, și uneori o ascult și îmi dau seama că ea interpretează un rol.

Și e foarte bună la asta, motiv pentru care face și actorie la after și a lucrat la un moment dat și cu doamna Carmen Trandafir. Probabil că ne vom întoarce la domnia ei, vedem. Sunt etape și etape, perioade și perioade în dezvoltarea ei și, uneori, simte nevoia să facă anumite lucruri, uneori alte lucruri, așa că e totul normal”, a mai dezvăluit cântăreața.

Aceasta a mai spus și cum reușește să se împartă între rolul de părinte și cariera muzicală, menționând că de fiecare dată încearcă să îmbine lucrurile în mod armonios.

„Pentru a avea un anumit nivel de viață e nevoie să mai plec din când în când, pentru că asta e natura meseriei mele. Sigur că e greu, pentru că și mie îmi este dor de ea când sunt plecată, și ei îi este dor de mine. Slavă Domnului că o avem pe mama! De multe ori reușesc să ne completăm programele atât eu, cât și tatăl ei și, atunci când sunt eu plecată, tatăl ei se ocupă de ea și, când e el plecat, ea bineînțeles că e acasă cu mine”, a mai declarat Paula Seling, potrivit viva.ro.