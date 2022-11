Pentru a treia oară în ultimele luni, liderul PSD, Marcel Ciolacu, este beneficiarul indirect al unor acțiuni ale DNA, care lovesc în personaje incomode proaspătului vice al Internaționalei Socialiste. Dacă nu am ști cît de apolitică e DNA, aproape am crede că instituția dusă pe culmi de Laura Kovesi se implică zdravăn în aranjamentele electorale ale anului 2024. Dar pentru că știm că e total apolitică, vom spune că sunt doar coincidențe.

Fostul mare baron pesedist Niculae Bădălău a primit azi arest de 30 de zile sub acuzația de dare de mită pe plan local, în județul Giurgiu.

Lovitura vine într-un moment cînd se vehiculează informații demne de încredere că Bădălău își pregătea de zor revenirea în partid și în politică, după exilul scurt la Curtea de conturi.

Problema e că Bădălău nu venea spre Marcel Ciolacu, ci împotriva lui, alături de gruparea Stănescu-Firea-Pandele și alți contestatari discreți ai actualului leadership.

În PSD a fost mereu război între grupurile de baroni întru negocierea unor felii cît mai groase de putere. Mai ales în perioadele preelectorale.

Ne amintim că pe vremea puternicului Liviu Dragnea, o grupare de baroni între care Bădălău, Stănescu ori Firea au ieșit la atac public, cerînd demisia acestuia din toate funcțiile, în noiembrie 2018. Dragnea a rezistat pe poziție, dar cîteva luni mai tîrziu mergea la închisoare și pierdea, oricum, totul.

După demisia Vioricăi Dăncilă din 2019, iarăși ne amintim, Bădălău a fost cel care a încercat să-l impună drept președinte interimar pe Orlando Teodorovici, președinte executiv. Dar a cîștigat Marcel Ciolacu.

Cel despre care Dăncilă ne spunea recent că a făcut-o cu sprijinul Cotrocenilor, ale căror ordine le execută neabătut.

De la întronare, Ciolacu e în permanentă dispută cu adversarii din partid, în frunte cu secretarul general Paul Stănescu și influenta Gabriela Firea, la care se adaugă și alte nume importante.

Dar, cum spuneam, Ciolacu pare să aibă ajutoare. Poate doar conjuncturale. Poate….

Acum cîteva luni, DNA se punea în mișcare împotriva unui om de casă al lui Paul Stănescu, ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu fiind nevoit să demisioneze din scurt.

Luna trecută, aceeași DNA l-a luat în vizor pe fratele lui Stănescu, pe motiv că ar fi devenit director al ADR Sud-Vest-Oltenia printr-un concurs trucat.

Acum, se trece la artileria grea, supergreul Bădălău fiind trimis în arest 30 de zile, lucru care nu s-a mai întîmplat cam de multișor în politică. Și totul printr-un spectacol ca în epoca Zeiței: reținere duminica, mîini încătușate, televiziuni, apoi mandat prompt.

Și foarte important de remarcat, o la fel de promptă reacție a PSD, care i-a cerut lui Bădălău demisia de la Curtea de conturi, deși nici măcar nu a fost trimis în judecată.

Interesant, Ciolacu nu i-a cerut demisia și baronului Ionel Arsene, deși acesta a fost deja condamnat în primă instanță la 8 ani de pușcărie, dar continuă să fie președintele CJ Neamț.

Rețeaua de afaceri și interese din Giurgiu îi include atît pe Bădălău, fost președinte al PSD județean, cît și pe Paul Stănescu, cel care, din poziția de ministru al Dezvoltării, a virat prin PNDL sume imense, sute de milioane de euro, pentru lucrări în județul amicului Bădălău.

Stănescu livra banii, iar Bădălău îi distribuia unde trebuie.

Agățarea mai în profunzime de către procurori a lui Bădălău, acum în arest, poate aduce nori negri, deci, și pe cerul secretarului general al PSD. Și implicit al protejatei sale Gabriela Firea, despre care Stănescu spunea public, în vară, că ar fi o idee bună pentru președinția României. Execuția politică a fostului ministru al Economiei înseamnă vînt bun în pînzele lui Marcel Ciolacu, inclusiv prin valoarea de avertisment la adresa altora tentați să-i zguduie fotoliul din care, conform aceleiași Dăncilă, se pregătește să candideze la președinția României.

În final, să nu trecem peste un element interesant din ordonanța de azi a procurorilor anticorupţie: ”În datele de 9 august şi 19 noiembrie, Niculae Bădălău, în calitatea menţionată, i-ar fi pretins unui primar de comună să atribuie un contract privind „Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă”, estimat la valoarea de 7.071.925 lei fără TVA, unei societăţi administrate de o rudă a acestuia, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unei persoane din conducerea Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), (s.n.) pe care ar fi promis că o va determina să asigure finanţarea a două proiecte depuse la această instituţie de către primăria respectivă”.

Indiferent că e vorba de șefa CNI, Manuela Pătrășcoiu, ori doar de un subaltern al său, fosta protejată a lui Dragnea care rezistă la post de un deceniu, sub șapte guverne, ar putea avea probleme majore. Iar dacă ea va avea probleme, va avea și PNL, partidul care răspunde în prezent de CNI. Anul preelectoral 2023 se apropie cu pași repezi, iar rearanjarea sferelor de influență va fi mai dură ca oricînd, cu sînge pe pereți. (Bogdan Tiberiu Iacob)

Sursa inpolitics.ro