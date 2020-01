Când vine vorba de cele mai bune stațiuni de schi din România părerile sunt la extreme. În timp ce unii nici nu concep să-şi petreacă vacanţele de schi la noi în ţară şi se plâng de infrastructură, de pârtiile prea mici şi prea puţine, dar şi de preţurile exagerate, alţii spun că trebuie doar să ştii unde şi când să mergi. Aşa că ne-am interesat şi am făcut o listă cu cele mai bune staţiuni de schi de la noi din ţară. Am ţinut cont de numărul şi starea pârtiilor, de posibilităţile de cazare şi mâncare, dar şi de alte distracţii pe care le puteţi încerca în fiecare zonă.

Cele mai bune stațiuni de schi din România: Poiana Brașov

Poiana Braşov, cu o istorie de 113 ani, rămâne cea mai căutată staţiune din România. Nici nu e de mirare, având în vedere că are un domeniu schiabil generos pentru ţara noastră, aproximativ 25 de kilometri. Găseşti la poalele Masivului Postăvaru 12 pârtii cu grade de dificultate pentru toată lumea. Cea mai scurtă pârtie, Kanzel, are 297 de metri lungime, dar este şi una dintre cele mai dificile. Cea mai lungă, Drumul Roşu, are 4752 de metri lungime şi are un grad de dificultate mediu-uşor, fiind potrivită pentru toţi cei care au învăţat elementele de bază ale acestui sport. Dacă încă nu vă simţiţi pregătiţi, aveţi la dispoziţie cele 2 pârtii pentru începători: Bradul şi Stadion.

În staţiune există 2 telecabine, o telegondolă, 2 instalaţii de telescaun, 5 de teleschi şi un snowpark cu covor rulant, pentru copii sub 12 ani.

Preţurile la cazare sunt cele mai ridicate dintre toate staţiunile de schi din România, asta şi din cauza numărului mare de hoteluri de lux de aici. Sunt însă numeroase posibilităţi de cazare şi în hoteluri cu mai puţine stele, pensiuni sau apartamente de închiriat, la preţuri ceva mai mici. În afara domeniului schiabil, în Poiana Braşov turiştii găsesc o mulţime de restaurante, piscine şi zone spa, pârtii de săniuş, patinoar, săli de spectacole şi conferinţe, centre de echitaţie.

În plin sezon şi în weekend există perioade când traficul înspre staţiune este blocat din cauza aglomeraţiei.

Cele mai bune stațiuni de schi din România: Straja

Straja este situată în Munţii Vâlcan, în judeţul Hunedoara, la 1445m altitudine. Este o staţiune relativ nouă, fiind introdusă oficial în circuitul turistic în anul 2002, cu 12 pârtii de schi, din care 5 beneficiază de instalaţii de nocturnă. Aici se găseşte una dintre cele mai lungi pârtii din ţară, Straja, de 8100m lungime. De altfel, domeniul schiabil este de aproximativ 26 de kilometri, din care trei sferturi beneficiază şi de instalaţii de zăpadă artificială.

11 instalaţii de transport pe cablu există în Straja: o telegondolă, 6 teleschi şi 4 telescaune.

Turiştii au de ales dintr-o ofertă de peste 300 de unităţi de cazare: cabane şi pensiuni. Accesul auto este însă ceva mai dificil, de multe ori circulaţia fiind parţial închisă în timpul iernii. Numărul de parcări este şi el destul de mic, în timpul sezonului turiştii fiind nevoiţi să lase maşinile în zone neamenajate şi să parcurgă pe jos drumul până la cazare sau pârtie.

Cele mai bune stațiuni de schi din România: Sinaia

Sinaia este staţiunea cu domeniul schiabil aflat la cea mai mare altitudine din ţară, 2103m. Are 17 pârtii care însumează în total aproape 17 kilometri, din care cea mai lungă, Pârtia Nouă, are 2000m lungime. Deşi multe dintre pârtiile de aici nu sunt dificile, nu sunt recomandate începătorilor aflaţi la primele lecţii din cauza câtorva zone abrupte.

Accesul la domeniul schiabil se poate face ori cu maşina până la Cota 1400 şi de acolo cu telecabina până la Cota 2000 sau cu telecabina, direct din staţiune. Ţineţi cont însă de faptul că drumul auto până la Cota 1400 poate fi blocat uneori, pe timpul iernii. Nu există instalaţie de nocturnă iar ultima telecabină coboară de la Cota 2000, pe timp de iarnă, la ora 15.30. Pentru accesul către pârtii mai există 3 telescaune şi 2 teleschiuri.

Posibilităţile de cazare în apropierea domeniului schiabil sunt reduse, dar în staţiune sunt pentru toate gusturile şi buzunarele, de la apartamente de închiriat la hoteluri de lux. Posibilităţile de petrecere a timpului liber, pe lângă schi, sunt multe: vizite la Mănăstirea Sinaia, Castelele Peleş şi Pelişor, Cazinoul Sinaia, Muzeul Rezervaţiei Bucegi sau, pasiunea copiilor mai mari sau mai mici, Muzeul Trenuleţelor de la Gara Sinaia.

Cele mai bune stațiuni de schi din România: Cavnic

Cavnic, oraş aflat la poalele Munţilor Gutâi, în judeţul Maramureş, a început să se dezvolte ca staţiune de schi în anii 2001-2003, odată cu realizarea primelor 2 pârtii, Icoana şi Roata. Acum sunt 7 pârtii în total, cu un domeniu schiabil de peste 8 kilometri, acoperind toate gradele de dificultate. Cea mai lungă dintre ele are o lungime de 2250m.

În zonă sunt 2 instalaţii de teleschi şi una de telescaun ce deservesc cele 7 pârtii.

Zona este recunoscută pentru căderile abundente de zăpadă pe timpul iernii, ceea ce o face extrem de căutată printre iubitorii sporturilor de iarnă. Posibilităţile de cazare sunt încă destul de reduse. Există un hotel cu restaurant la baza pârtiei şi mai multe pensiuni.

Cele mai bune stațiuni de schi din România: Rânca

Rânca, stațiunea de schi aflată la peste 1600m altitudine, pe unul dintre cele mai frumoase drumuri din România – Transalpina, este extrem de căutată în fiecare iarnă. Deşi este şi ea relativ nouă, se bucură de mare succes printre schiori, mai ales printre cei începători. Are 5 pârtii în total, cea mai lungă având doar 860m lungime, iar urcările se fac cu teleschiul, telescaunul şi babyskiul. Pârtia M1 este singura care are şi instalaţie de nocturnă. În apropiere este şi o pârtie special amenajată pentru săniuş.

Oferta de cazare este generoasă, sunt zeci de pensiuni şi câteva hoteluri în zonă. Posibilităţile de distracţie sunt însă limitate şi trebuie să aveţi mereu în vedere faptul că drumul de acces către staţiune se blochează frecvent din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului.

Cele mai bune stațiuni de schi din România: Predeal

Predeal este una dintre cele mai căutate staţiuni de pe aglomerata Valea Prahovei. Ce-i drept, are şi avantajul altitudinii (1110m), aşa încât acolo se aşează cel mai rapid zăpada. 6 pârtii există aici, 2 dintre ele depăşind 2000m lungime. Pe domeniul schiabil de aici există un telescaun, 3 teleschiuri, precum şi instalaţie de nocturnă. Deasemenea, părtiile acoperă toate gradele de dificultate, de la începători la experţi.

Turiştii au de unde alege dintre unităţile de cazare, de la hoteluri de lux la pensiuni şi apartamente de închiriat, multe dintre ele fiind în zona apropiată pârtiei. Totuşi, nu trebuie uitat că popularitatea zonei şi apropierea de Capitală, o transformă într-una extrem de aglomerată, aşa că e bine să ţineţi cont de asta atunci când alegeţi perioada vacanţei.

Transalpina Ski Resort a fost inaugurat în urmă cu doar 7 ani şi proiectul este extrem de ambiţios. Se doreşte ca domeniul schiabil de aici să ajungă la 80 de kilometri. Momentan are 7 pârtii, din care 6 sunt pentru începători, iar a şaptea, cea mai lungă dintre ele – 2257m – este potrivită pentru schiorii de nivel intermediar. Cele 7 pârtii sunt deservite de o telegondolă, un telescaun şi un teleschi.

Nu există unităţi de cazare în apropierea pârtiilor, dar turiştii pot opta pentru pensiunile de la Obârşia Lotrului sau cele dintre Voineasa şi Brezoi. Este bine ca pe domeniul schiabil să aveţi bani cash la voi pentru că plata cu cardul nu este posibilă.

Domeniul schiabil Şureanu este situat în judeţul Alba şi are 10 pârtii care depăşesc, împreună, peste 14 kilometri. Cea mai lungă dintre ele are puţin peste 2000m, iar turiştii au la dispoziţie un telescaun, 2 instalaţii de teleschi şi un babyski. Este unul dintre domeniile cu cea mai lungă perioadă în care se poate schia. Ca şi la Transalpina Ski Resort, nici aici nu există semnal GPS aşa că este important să aveţi bani cash la voi.

Cele mai apropiate unităţi de cazare se găsesc în Poiana Luncile Prigoanei si Poiana Poarta Raiului. Trebuie să ţineţi cont însă că locurile sunt foarte puţine şi rezervările se fac cu mult timp înainte.

Indiferent de ceea ce alegeţi pentru vacanţa de iarnă, o staţiune mare sau o pârtie mai mică, nu uitaţi că 3 sunt regulile pe care e bine să le aveţi mereu în vedere la schi: să aveţi echipament complet, să nu uitaţi că nu sunteţi singuri pe pârtie şi să vă simţiţi bine.