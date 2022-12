Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului și Sătmarului, joi, 8 decembrie, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a fost gazda evenimentului manifestării județene cultural-religioase intitulat „De Naşterea Domnului”, ediţia a XXI-a și a Concursului Judeţean de Interpretare a colindelor „Colindătorii” ediţia a X-a.

Cu acest prilej, în prezența Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, cete de colindători și teatru religios din eparhia noastră au concurat în cadrul acestui eveniment deosebit, al cărui suflet este an de an, preacucernicul părinte Florin Hoban, inspector pentru disciplina religie.

Astfel, înaintea praznicului împăratesc al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, elevii şi profesorii participanţi, au adus și în acest an, vestea plină de bucurie a Întrupării Domnului, prin colindul străbun, păstrat şi transmis din generaţie în generaţie, au expus icoane pe lemn, icoane pe sticlă, creaţie literară (proză și poezie) și teatru religios.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a adresat participanți un mesaj de binecuvântare.

„Transmitem tuturor participanților binecuvântarea arhierească a Preasfințitului Părinte Iustin cu prilejul acestui eveniment deosebit. Ne manifestăm în mod văzut această bucurie a Întrupării în lume a Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin interpretarea colindelor, care sunt emulații sfinte, liturgice și teologice, și care expun în mod dumnezeiesc, mesajul cel sfânt al venirii pe pământ, în peștera din Bethleem a Pruncului Divin. Vă mulțumim dumneavoastră, tuturor celor implicați, pentru faptul că am fost în această după-amiază în comuniunea sufletelor și a inimilor, a emoțiilor și trăirilor sfinte”, a precizat PS Timotei Sătmăreanul.

Juriul a fost alcătuit de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboșan, inspector pentru disciplina arte și cadru didactic la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Pr. Drd. Adrian Dobreanu, profesor de Muzică bisericească și Liturgică la instituția de învățământ mai sus amintită și responsabil comunicații media-online, domnul Prof. Marian Pop, director al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” și doamna Prof. Carmen Augustin, de la Palatul Copiilor din Baia Mare.

În deschidere a avut loc colindul preșcolarilor din cadrul următoarelor instituții de învățământ: Grădinița „Micul prinț” din Baia Mare, educatoare Șomotiuc Anda, Brândușe Anuța, Vezântan Luciana, Mihalaca Mariana; Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” din Șomcuta Mare, dir. adj. prof. Miclâuș Cristina și Grădinița cu program prelungit din Târgu Lăpuș, dir. prof. Baboșan Ioana.

În continuare au colindat următoarele grupuri vocale: Grupul vocal „Micii vestitori” de la Școala Gimnazială Săcălășeni, prof. Camelia Dobrican; Grupul vocal „Coroniţa” de la Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare, prof. Conț Ana; Grupul vocal de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, prof. Denuț Ioana, prof. Conț Ana și prof. Florian Alin; Grupul vocal „Flori de pe Țibleș” de la Școala Gimnazială „Ben Corlaciu”, Grosii Țibleșului, prof. Buda Eugenia; Grupul vocal de la Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Vişeu de Sus, pr. prof. Pop Ioan Doru; Grupul vocal de la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Rozavlea, însoțiți de doamna dir. Mariana Cozma și prof. Dunca Monica;

Grupul vocal „Tradiții tăuțene” de la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș, prof. Șomcutean Crina; Grupul vocal de la Școala Gimnazială „Dr. Gheorghe Tițe” Săpânța, prof. Stan Ileana și Grupul vocal de la Școala Gimnazială Strâmtura, prof. Dunca Monica.

Mai departe a fost prezentată piesa de teatru religios „Viflaimul” de către Şcoala Gimnazială Gărdani, elevi coordonați de către prof. Viorica Nastai.

În urma deliberării membrilor juriului a fost realizată următoarea clasificare a corurilor participante:

Premiul I la secțiunea teatru religios: Școala Gimnazială Gârdani

Secțiunea grup vocal armonic:

Premiul I: Liceul Teoretic din Vișeu de Sus

Premiul al II-lea: Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”

Secțiunea grup vocal tradițional:

Marele premiu: Școala Gimnazială Groșii Țibleșului

Premiul I: Liceul Tehnologic Tăuții Măgherăuș

Premiul al II-lea: Liceul Tehnologic Rozavlea

Premiul al III-lea: Școala Gimnazială Strâmtura și Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare

Mențiune: Școala Gimnazială Săcălășeni și Școala Gimnazială Săpânța.

Devenită deja o tradiţie, expoziţia amenajată în Sala Bizantină „Justinian Arhiepiscopul” a fost vizitată de cei prezenţi, elevii primind din partea organizatorilor daruri potrivite în acest timp binecuvântat.