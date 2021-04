Square 7 Properties, in parteneriat cu Mitiska REIM, anunta deschiderea a 4 noi parcuri de retail in urmatoarea perioada.

Primele inaugurari vor avea loc in octombrie 2021, la Baia Mare si Medias.

Pentru Shopping Park Baia Mare au fost demarate lucrarile de constructie in luna martie, iar suprafata inchiriabila a proiectului va fi de 8400 mp.

Alaturi de Lidl si Altex, galeria comerciala va numara chiriasi precum DM, Jysk, Kik, Numero Uno, Pepco, Sinsay, Sportisimo, Superzoo, Xpress.

La Shopping Park Medias are loc extinderea parcului de retail cu o noua galerie comerciala, de aproximativ 8.000 mp. Lucrarile de constructie au inceput tot in luna martie.

Alaturi de magazinele existente Jysk, DM, Pepco, Flanco, Takko si Deichmann, printre brandurile noii galerii vor fi unitati Altex, Hervis, Kik, CCC, New Yorker, Xpress, Sinsay, Super Zoo.

Tot in cursul acestui an, vor demara santierele in vederea extinderii proiectelor din Slatina si Tulcea, acestea avand in total peste 12.000 mp inchiriabili.

Dupa ce va completa si aceste proiecte portofoliul existent va ajunge la 25 de parcuri de retail, in 24 de orase, cu o suprafata totala inchiriabila de aproximativ 135.000 mp.