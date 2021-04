Anul trecu un litru de benzină costa in medie 4,51 de bani, iar cel de motorină era 4,71 de bani. In acest an la pompă se înregistrează o creștere de 22% în cazul benzinei și de 14,8% în cazul motorinei,rezultând că pentru un litru de benzină plătim 5,50 de bani, iar pentru un litru de motorină plătim aproximativ 5,42 de bani.

Prețul la carburanți crește în continuare.