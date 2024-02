Cancerul de col uterin este al treilea cel mai comun tip de cancer în rândul femeilor din România, conform GLOBOCAN. Datele INSP arată că ne aflăm pe primul loc din UE la rata de mortalitate prin cancerul de col uterin, cu toate că avem soluții prin care putem să depistăm din timp astfel de afecțiuni.

„Un prim pas în combaterea cancerului de col uterin este informarea corectă a femeilor cu privire la investigațiile de screening și încrederea lor în recomandările medicilor”, spune dr. Leah Cătălin, medic specialist obsetrică-ginecologie în cadrul Spitalului Someșan Baia Mare, parte din Rețeaua de sănătate Regina Maria.

În stadiile incipiente, cancerul de col uterin este asimptomatic și poate fi identificat doar prin controale periodice. Singura metodă de screening, care ajută la detectarea precoce a modificărilor celulare de la nivelul colului uterin este testul Babeș-Papanicolau. Este o investigație nedureroasă ce se realizează în timpul unei consultații ginecologice, în care medicul recoltează o probă care este trimisă apoi la laborator pentru examinare și pentru depistarea unor eventuale anomalii celulare. Este recomandat ca acesta să fie efectuat în fiecare an.

Cele mai multe cazuri de cancer de col uterin sunt cauzate de infectarea cu virusul papilloma uman (HPV). Astfel, conform, Dr. Leahu, pacientele care prezintă modificari în rezultatul testului PAP (Papanicolau) trebuie să facă investigații suplimentare pentru genotiparearea virusului HPV. Este important de știut că recoltarea probelor pentru acest tip de test se poate realiza odată cu cea pentru testul PAP, într-o singură vizită la cabinetul de ginecologie.

Testul poate indica prezența uneia sau a mai multor tulpini de HPV. Există peste 100 de genotipuri, însă dintre acestea, doar 14 pot determina cancer de col uterin, tipurile 16 și 18 fiind considerate cu cel mai mare risc de a dezvolta cancer. Virusul poate fi transmis atât de către femei, cât și de bărbați, cel mai frecvent prin contact sexual sau alt tip de contact intim, direct pe piele.

„Vaccinarea este cea mai eficientă cale de prevenire a infecției cu virusul HPV și este recomandat ca vaccinul să fie administrat din adolescență, însă poate fi realizat și până la vârsta de 45 de ani. În România, vaccinul HPV este gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta până în 18 ani, și 50% compensat pentru femeile cu vârsta între 19 și 45 de ani.”, a menționat Dr. Leah Cătălin.

Informarea precară despre cancerul de col uterin este amplificată de existența miturilor care pun la îndoială încrederea femeilor în recomandările medicilor și le împiedică să acționeze corect pentru propria sănătate. Cele mai comune mituri pentru care medicii depun eforturi să le demonteze sunt:

• Investigațiile de screening sunt dureroase;

• Dacă nu am simptome, nu este nevoie să merg la investigații periodice;

• Cancerul de col uterin poate fi diagnosticat doar la femeile înaintate în vârstă;

• Dacă am fost vaccinată împotriva HPV, nu mai este nevoie să fac testul Babeș-Papanicolau;

• Dacă nu am cazuri de cancer uterin în istoricul familiei, nu este necesar să merg la investigații de screening.

Este foarte important de menționat că pacientele trebuie să construiască cu medicul ginecolog o relație bazată pe încredere, transparență și empatie, să existe acel spațiu sigur și confortabil pentru găsirea răspunsurilor cu privire la sănătatea ei.

„Rolul meu ca medic specialist este să deschid conversația despre metodele de screening cu toate pacientele mele, să le încurajez să respecte investigațiile periodice și să le amintesc cât mai frecvent despre importanța acestora în depistarea precoce a cancerului de col uterin, afecțiune care are un impact extrem de negativ asupra calității vieții. Este cu adevărat îmbucurător când la finalul unei zile pline de consultații, număr mai multe discuții despre recomandări de prevenție, decât despre stabilirea unui plan de tratament pentru un diagnostic deja identificat.”, a menționat Dr. Leah Cătălin.

În România, anual se înregistrează aproape 4.000 de noi cazuri de cancer de col uterin, iar mai bine de 1.500 de femei pierd lupta cu boala în fiecare an, în conditiile în care 4 din 5 cazuri sunt tratabile dacă sunt depistate în stadii incipiente. Screeningul anual, vaccinarea HPV și informarea corectă sunt intrumentele pe care pacienți, femei și bărbați depoptrivă, le au la dispoziție pentru a se asigura că duc o viață sănătoasă, arată datele GLOBOCAN.