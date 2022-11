Campania “Putem continua cu ajutorul tău!” a Asociației Esperando a fost avizată cu numărul 42757/ 29.09.2022, de către comisia de specialitate din cadrul Primăriei Baia Mare.

Aceasta se va derula pe parcursul a 12 luni, cu posibilitate de prelungire pentru încă un an.

În toată această perioadă, în diferite locații de pe raza Municipiului Baia Mare vor fi amplasate urne pentru donații.

Astfel, cei care doresc să sprijine persoanele cu dizabilități, care umează programe de recuperare în cadrul Asociației Esperando, pot să doneze în următoarele locații: Magazinele Ferma Zootehnică (Bd. Unirii, nr. 14; Bd. București, nr. 2; str. Moldovei, nr. 13; str. Garoafei, nr. 21, Bd. București, nr. 40); Vital SA (Republicii, nr. 62); Fast Doner (Bd. Unirii, nr. 8); Spar-tan ( Bd. Victoriei, nr.73, în incinta Vivo ); Trifolia (Bd. Traian, nr.30); Magazin Rolly Cash & Candy (Bd. București, nr. 8).

Fondurile strânse prin intermediul acestei campanii vor fi utilizate pentru a susține activitățile derulate în Centrul Esperando pentru copiii, tinerii şi adulţii cu nevoi speciale (ședinţe de kinetoterapie, logopedie, psihoterapie, fizioterapie, activități de socializare, activități educaționale, formarea deprinderilor de viață independentă etc.).

Mulțumim proprietarilor spațiilor în care am primit acordul să amplasăm urnele, dar și tuturor celor care vor alege să doneze pentru a susține activitatea noastră.

Persoanele cu dizabilități au nevoie de sprijinul tău pentru a-și continua drumul!

Pentru informaţii şi detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie pe str. Colonia Topitorilor, nr. 14, Baia Mare, tel: 0362- 401363, e-mail: office@esperando.ro.