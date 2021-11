Calendar ortodox 12 noiembrie 2021. Iată ce sărbătoare este azi şi ce nu ai voie să faci în această zi sfântă de vineri!

Sfantul Atanasie Todoran este sărbătorit de Biserica Ortodoxa, în fiecare an, la data de 12 noiembrie. Astfel, în perioada 22-24 octombrie 2007, s-a hotarat canonizarea Sfintilor Martiri si Marturisitori: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra si Vasile din Telciu.

Iar proclamarea oficiala a canonizarii lor a avut loc pe 11 mai 2008, la Manastirea Salva. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotarat trecerea lor in randul sfintilor, cu ziua de pomenire, 12 noiembrie.

Sfantul Atanasie Todoran s-a nascut in Bichigiu, sat de pe Valea Salautei, intr-o familie de tarani liberi, inrudit cu stramosii poetului George Cosbuc.

Înca din tinerete Sfântul Atanasie a facut parte dintr-un regiment undeva langa Viena si, tot amanandu-i-se eliberarea, a dezertat si s-a intors acasa. Urmarit de oamenii imparatiei, s-a refugiat in Muntii Tiblesului, in Maramures si in Tara Chioarului.

PTotodată, pentru vechea dezertare, a fost inchis cativa ani in Turnul Dogarilor din cetatea Bistritei.Dupa ce a fost eliberat, s-a intors la Bichigiu. Neexistand preot ortodox in sat, s-a opus cu indarjire impartasirii fiului sau cu azima, precum si spovedirii lui de catre un preot unit. Acesta si-a ingropat baiatul in ritul credintei stramosesti.