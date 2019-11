Sâmbătă sunt programate meciurile etapei cu numărul șase din faza grupelor Cupei României la rugby. Potrivit țintarului acestei ultime etape, sâmbătă 23 noiembrie începând cu ora 11.00 C.S.M.Știința Baia Mare ar fi trebuit să joace ultimul meci de pe teren propriu din acest an calendaristic contra celor de la Clubul Sportiv Universitatea Cluj. Potrivit oficialilor băimăreni meciul nu se va mai juca, campioana României urmând să câștige acest duel studențesc la masa verde cu scorul de 5-0 plus punctul bonus ofensiv. În celălalt meci al grupei A, un joc important pentru configurația finală a clasamentului grupei A, A.C.S.Tomitanii Constanța va primi vizita liderului la zi Timișoara Saracens. În singurul joc al grupei B, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București (formație deja calificată în finală) va juca pe propriul teren contra rivalei C.S.Dinamo București. Pentru a nu se rata o a doua calificare consecutivă în finală, C.S.M.Știința Baia Mare are nevoie de un rezultat pozitiv reușit de A.C.S.Tomitanii Constanța în confruntarea cu Timișoara Saracens.