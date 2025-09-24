Pe 2 octombrie 2025, Hotel Magus din Baia Mare va găzdui un eveniment de prestigiu dedicat frumuseții și eleganței – Baia Mare Beauty Fest, organizat de Kaira Models. Printre brandurile prezente se numără și Buticul Evei, un nume de referință în moda românească.

Organizatorii și-au exprimat aprecierea pentru această colaborare, subliniind importanța brandului în promovarea valorilor autentice românești:

„Suntem onorați să putem aduce în minunatul Maramureș un brand ca Buticul Evei. În privința vestimentațiilor, la fel ca în societate, e nevoie ca anumite valori să fie promovate și respectate. Așa că, Buticul Evei prin toată activitatea reprezintă o mândrie a României în domeniul frumuseții și nu numai. Sperăm că prin ce facem atât în cadrul Kaira Models, cât și prin desfășurarea evenimentului Baia Mare Beauty Fest să le călcăm pe urme. Până atunci, această colaborare ne onorează.”

Baia Mare Beauty Fest promite să fie un eveniment dedicat rafinamentului, stilului și inovației în domeniul modei și frumuseții, iar prezența Buticului Evei confirmă nivelul ridicat al festivalului.