Sute de credincioși din Eparhia de Maramureș participă în aceste zile la Pelerinajul eparhial organizat cu ocazia Anului Jubiliar 2025 la Roma, însoțiți de Preasfinția Sa Episcopul Vasile Bizău, părintele vicar general Florin Fodoruț, părintele vicar judecătoresc Ioan Balea și peste 20 de preoți.

Credincioșii din Maramureș au ocazia să treacă prin Porțile Sfinte ale bazilicilor papale, prilej cu care pot primi indulgența plenară, și să viziteze locuri cu puternică încărcătură spirituală din Cetatea Eternă.

Punctele culminante ale pelerinajului sunt cele două Sfinte Liturghii Arhierești celebrate de Preasfințitul Părinte Vasile Bizău în Bazilica „Sfântul Petru” și în Bazilica „Santa Maria Maggiore” din Roma și participarea la Audiența Generală a Papei Leon de miercuri, 24 septembrie 2025.

În cadrul Sfintei Liturghii celebrate marți, 23 septembrie în Bazilica „Sfântul Petru”, Ierarhul de Maramureș a invitat pelerinii să privească pelerinajul aceasta ca un „prinos pe care-l facem împreună cu Biserica în acest An Jubiliar, dar și un parcurs pe care-l facem noi la nivel eparhial și apoi fiecare dintre noi la nivel personal”. „În Anul Sfântul Jubiliar suntem chemați să ne angajăm și să reînnoim angajamentul nostru față de Hristos”, a spus PS Vasile, invitând la a face un pelerinaj spiritual interior și la a fi deschiși și recunoscători față de harurile primite de la Dumnezeu, fiecare în parte, revenind la ceea ce este statornic, bun, spiritual în noi.

Preasfințitul Părinte Vasile a salutat prezența la celebrare a Înaltpreasfințitului Michel Jalakh, secretar al Dicasterului pentru Bisericile Orientale și a Excelenței Sale domnului George Bologan, ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun.