Pompierii militari au intervenit în această seară în localitatea Rogoz, pentru îndepărtarea unui acoperiș smuls de rafalele puternice ale vântului și proiectat pe DJ 109F.

În locuință se aflau patru persoane – doi adulți și doi copii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului a fost trimis preventiv și un echipaj SMURD.

Pentru degajarea drumului au intervenit pompierii militari, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Lăpuș. Pe durata intervenției, circulația rutieră pe DJ 109F a fost oprită temporar, iar alimentarea cu energie electrică în zonă a fost sistată pentru a permite desfășurarea în siguranță a operațiunilor.

Autoritățile au luat legătura cu administrația publică locală pentru a asigura un adăpost temporar familiei afectate, până la efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișului.

La această oră, traficul rutier se desfășoară pe un singur sens de mers, în condiții de siguranță, până la finalizarea completă a intervenției.