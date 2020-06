Bodo, solistul trupei Proconsul a făcut o dezvăluire neașteptată în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”. Se pare că în urmă cu trei săptămâni, îndrăgitul artist a suferit un infarct miocardic.

„M-am simțit rău acum vreo trei săpătămâni. Am suferit un infarct miocardic acut. L-am dus pe picioare două zile jumătate. Am fost operat de urgență, apoi, angioplastie, mi-a fost desfundat vasul acela și mi s-au montat trei stenturi. M-am simțit foarte bine după aceea. Ieri am revenit la spital pentru al patrulea stent. După intervenția de ieri, s-a constatat că nu mai e nevoie de cel de-al patrulea stent, organismul a răspuns foarte bine la medicație și pentru că am lăsat țigările. Sunt fericit că m-am lăsat de fumat și mă simt foarte bine acum”, a spus Bodo.

Bodo a spus că nu și-a dat seama că este vorba despre un infarct, primul simptom fiind senzația unui reflux gastric. „Am crezut ca e un reflux gastric, dar n-a fost așa. M-am tratat cu medicamente împotriva arsurilor gastrice. După două zile mă dureau brațele și aveam o stare agitată. I-am spus soției ca nu mă simt bine și am mers la spital”, a mai mărturisit artistul. Bogdan Marin, pe numele său adevărat, are 52 de ani și este tatăl a doi băieți: Daniel, în vârstă de 7 ani, și Filip, de 8 ani. Artistul mai are un fiu din prima căsătorie, dar acesta s-a stabilit de câțiva ani în Statele Unite ale Americii. Bodo este căsătorit cu Loredana Preda, o tânără de 29 de ani, pe care a cunoscut-o după divorţul de Ioana Băsescu, fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu.