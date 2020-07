În seara de luni, în jurul orei 22:10, poliţiştii din Bogdan Vodă, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe DJ 186, pe raza comunei Rozavlea, au oprit pentru control, un autoturism în care se aflau două persoane.

La solicitarea poliţiştilor de a prezenta documentele pentru control, conducătorul auto a relatat că nu le are asupra sa, moment în care a demarat în viteză cu autoturismul, înspre comuna Strâmtura.

S-a procedat la urmărirea acestuia, însă acesta nu a oprit, continuându-şi drumul pe o uliţă din comună. Din cauză că aceasta era înfundată, nu a mai avut unde să înainteze aşa că a oprit autoturismul şi a fugit împreună cu pasagerul pe terenurile agricole din zonă.

S-a solicitat sprijinul Postului de Poliţie Strâmtura, iar în urma activităţilor de căutare a fost depistat conducătorul autoturismului, pe drumul comunal Valea Satului, din localitatea Strâmtura, fiind imobilizat şi condus la sediul subunităţii de poliţie.

Poliţiştii au stabilit identitatea acestuia respectiv că este un tânăr de 29 de ani din Bistriţa care nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Bărbatul nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, conform testării cu aparatul etilotest şi le-a declarat poliţiştilor că a fugit de organele de poliţie deoarece are poliţa de asigurare auto expirată, aspect care s-a confirmat în urma verificărilor efectuate.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.