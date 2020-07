Joi, 9 iulie, ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au organizat o acţiune pentru prevenirea şi combaterea contrabandei cu ţigări şi evaziunii fiscale în domeniul alimentar şi nealimentar. De asemenea au fost continuate activităţileîn domeniul exploatării şi comercializării agregatelor minerale.

În cadrul activităţilor desfăşurate, sub coordonarea procurorului, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii în formă continuată a mai multor infracţiuni de contrabandă, poliţiştii au pus în executare 4 mandate de aducere pe numele a 4 dintre suspecţii cercetaţi în cauză. Cercetările efectuate până în acest moment au relevat că în perioada martie – aprilie a acestui an o femeie din comuna Deseşti a comercializat în mai multe rânduri 2.253 pachete (45.060 buc.) ţigări, provenite din contrabandă, către doi băimăreni şi către un bărbat din judeţul Alba.

În baza probatoriului administrat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cele patru persoane implicate în activitatea infracţională de contrabandă au fost reţinute pentru 24 de ore. Acestea urmează a fi prezentate instanței competente cu propunere de arestare preventivă, iar poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea tuturor participanţilor la activitatea infracţională şi tragerea acestora la răspundere penală.

Tot ieri, poliţiştii au continuat activităţile specifice desfăşurate sub coordonarea procurorului într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației. Astfel, poliţiştii au pus în executare ordonanța de aplicare a sechestrului pe cantitatea de 230.000 kg agregate minerale (piatră brută/concasată), în valoare de aproximativ 11.500 lei. De asemenea au fost ridicate înscrisuri de natură a proba activitatea infracţională a agentului economic care face obiectul dosarului penal

În cadrul aceloraşi activităţi a fost aplicată o sancțiune contravențională, în valoare de 20.000 lei, faţă de un agent economic cu obiect de activitate în domeniul exploatării agregatelor minerale şi s-a dispus măsura complementară a confiscării cantităţii de 700.000 kg agregate minerale, în valoare de 18.000 lei.

Controale au fost efectuate şi la sediile mai multor societăţi comerciale de pe raza întregului judeţ. Poliţiştii au verificat 20 de societăţi comerciale şi 9 persoane fizice, iar pentru abaterile constatate au aplicat 11 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 38.500 lei. Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi ale O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.